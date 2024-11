Contrataciones Públicas suspende licitación de limpieza de la línea 2 del metro, tras reclamo por precio de referencia

Escuchar audio noticia

Una acción de reclamo fue admitida el pasado 6 de noviembre por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) contra el acto público de licitación del “servicio de limpieza y aseo de todas las estaciones, trenes, talleres, oficinas administrativas, operativas (patios y talleres) e instalaciones en general de la Línea 2 del Metro,” que lleva adelante la empresa estatal Metro de Panamá, S.A. (MPSA).

La acción de reclamo fue presentada por la empresa Sicarelle Holdings, Inc., el pasado 30 de octubre de 2024, contra el pliego de cargos del acto público para la limpieza y aseo de las estaciones de la Línea 2, por un periodo de 26 meses, con un precio de referencia de $5,135,916.00.

En la Resolución DS-DF-1071-2024, firmada por Javier Raúl Marquínez, director general de la DGCP, también se ordenó la medida de “Suspensión del Acto Público”.

El reclamo presentado por Sicarelle Holdings, Inc. se sustenta en el precio de referencia, ya que consideran que no es “cónsono” con la realidad del mercado.

El documento de reclamo señala que “en la reunión de homologación se explicó detalladamente al MPSA que el precio de referencia no es cónsono con la cantidad de trabajadores (160 trabajadores), un alto estándar de calidad y un periodo de 24 meses, ya que el mismo está muy por debajo de la realidad del mercado.”

Según Sicarelle Holdings, con este precio, quien resulte adjudicatario no podrá sostener en el tiempo la calidad y exigencias deseadas en las estaciones, considerando que el Metro de Panamá es un transporte masivo que debe procurar una higiene óptima para evitar el contagio de enfermedades respiratorias y otras propias de este tipo de transporte público.

Esta crítica se da a pesar de que el MPSA realizó un estudio de mercado basado en actos públicos anteriores y en contratos administrados de la Línea 1 y Línea 2, así como en una investigación que abarcó el salario mínimo, costos de equipos, insumos, herramientas, gastos administrativos, financiamiento, utilidad de la empresa, entre otros, para respaldar el precio de referencia.

Precisamente, el Consorcio Higiene Metrópolis, integrado por Sicarelle Holdings y JPM Enterprises, son los actuales responsable de estas labores por un monto de $5 millones 474 mil.

Detalles de la licitación

Durante la reunión de homologación realizada el pasado 8 de octubre para la licitación de limpieza de la Línea 2, participaron 11 empresas en total.

Se trata de Forestropyc, S.A., Consorcio Grupo Millenium, Panamerican Cleaning Group Inc., Professional Cleaners, S.A., Sicarelle Holdings, Inc., JPM Interprice, S.A., Metro Waste Management, S.A., Comercializadora Ra Dansan, S.A., Italclean S.A., On Time Shuttle PTY, S.A. y Bala Consulting, S.A.

Según el pliego de condiciones, la licitación incluye la limpieza de la Línea 2, que cuenta con 21 trenes, 18 estaciones y un área de patios y talleres. Para mantener las condiciones de limpieza y aseo de todas las instalaciones, se requiere la contratación de dichos servicios.

El plan básico incluye la limpieza diaria en las estaciones, áreas administrativas, escaleras, ascensores, entre otros, así como aseos semanales de los vidrios y los pisos de los talleres. Además, incluye un cronograma de limpieza para áreas específicas que deben recibir mantenimiento cada 15 y 30 días.

La Línea 2 del Metro de Panamá inició operaciones el 25 de abril de 2019, con un recorrido de aproximadamente 23 kilómetros que discurre desde San Miguelito hasta Nuevo Tocumen por el eje de la avenida Domingo Díaz y la vía Panamericana en la provincia de Panamá. Adicionalmente, el 15 de marzo de 2023 se inauguró la extensión hacia el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con un tramo de vía de 2.2 kilómetros.