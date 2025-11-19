Contrataciones Públicas valida exigencia de Microsoft y levanta suspensión de licitación de las laptops

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) desestimó la reclamación presentada por el bufete Perdomo & Plata contra la licitación pública del Ministerio de Educación (Meduca) para la adquisición de computadoras portátiles y licencias Microsoft M365 A3, destinadas a docentes y estudiantes del sistema oficial.

Se trata de la licitación para la compra de 585,250 computadoras portátiles para docentes y estudiantes, así como las licencias de operación, con un precio de referencia global de $230,262,640.00.

El pasado 13 de noviembre, la DGCP había admitido el reclamo de la firma Perdomo & Plata contra el acto público de las laptops y demás servicios; sin embargo, la entidad estaba pendiente de emitir la resolución de fondo.

En el reclamo, la firma alegaba que “el Meduca restringió ilegalmente la competencia en la licitación” al exigir el sistema operativo Microsoft Windows para todas las computadoras, omitiendo la cláusula legal estándar “o su equivalente”, a pesar de las advertencias oficiales.

El documento indicaba que esta restricción violaba las leyes panameñas de contratación pública relativas a la libre competencia y a la prohibición de especificar marcas comerciales. Además, detallaba que la obligatoriedad de este sistema operativo afectaba de manera significativa la viabilidad económica de la licitación, ya que un programa de licencias de bajo costo fue considerado inaplicable, lo que incrementó el costo de cada computadora por encima del precio de referencia.

No obstante, mediante la Resolución N.° DS-DF-1596-2025 del 18 de noviembre de 2025, la DGCP resolvió el fondo del reclamo y confirmó las actuaciones del Meduca, afirmando que el ministerio había justificado en los pliegos de condiciones los requisitos técnicos específicos, con base en la interoperabilidad necesaria, la compatibilidad con los sistemas existentes y el objetivo de mantener la continuidad y estabilidad pedagógicas.

En consecuencia, la resolución levantó la suspensión de la licitación pública, permitiendo que el proceso de adquisición continúe según lo previsto por el Meduca.

Nueva fecha para propuestas: 3 de diciembre

Por su parte, el viceministro Administrativo de Educación, Roberto Sevillano, explicó que la DGCP levantó la suspensión temporal del acto público luego de que el ministerio sustentara técnicamente la necesidad de solicitar Microsoft como plataforma tecnológica obligatoria en la licitación.

Sevillano destacó que en el reclamo se solicitaba que el Meduca aceptara alternativas tecnológicas distintas a Microsoft, tanto para el sistema operativo como para la suite de Office. “Ellos quieren ofertar algo diferente, pero nosotros presentamos a la DGCP un informe técnico sustentando por qué estamos solicitando esta casa de software”, señaló.

El viceministro aclaró que toda la infraestructura tecnológica actual del Meduca —administrativa, docente y estudiantil— opera bajo sistemas Microsoft, incluidos los servicios de Office 365. Esto, dijo, hace inviable integrar soluciones de otras marcas sin poner en riesgo la compatibilidad y funcionamiento de la plataforma existente. “Permitir algo diferente nos crea una situación bien complicada. No hay garantía de que lo nuevo vaya a integrarse al 100% con lo que tenemos, y eso afecta nuestros objetivos con las laptops para estudiantes y docentes”, advirtió.

Sevillano también confirmó que el Meduca subirá una adenda para extender el plazo de presentación de propuestas. Inicialmente programada para el 20 de noviembre, la nueva fecha será el próximo 3 de diciembre.

El Meduca inicia proceso de homologación para adquisición de computadoras portátiles y licencias Microsoft M365 A3. Cortesía

Según explicó, la decisión responde a la necesidad de otorgar un tiempo razonable para que los proponentes estructuren adecuadamente sus ofertas. Además, reconoció que este ajuste mueve ligeramente el cronograma, aunque señaló que los mayores retrasos en estas contrataciones provienen generalmente de los procesos de reclamo e impugnación. “Con base o sin base, la ley permite que se presenten reclamos, y eso es lo que realmente retrasa los proyectos”, afirmó.

En la reunión de homologación realizada el 14 y 15 de octubre de 2025 participaron 45 empresas o posibles proponentes, quienes manifestaron sus inquietudes sobre el pliego de cargos. De este grupo, 29 realizaron consultas específicas sobre el pliego de condiciones.