Contrato de mantenimiento de áreas verdes por una década: responde el Municipio de Panamá

El Municipio de Panamá salió al paso al alto costo del contrato de mantenimiento de áreas verdes que, iniciado en 2016 con un valor de $21.6 millones, hoy supera los $79 millones y se mantiene por más de una década con el mismo proveedor.

La comuna capitalina negó que el alcalde Mayer Mizrachi haya prorrogado el contrato. Señaló que el Contrato No. 014-2016 mantiene la fecha de finalización establecida en la Adenda No. 4 —aprobada por el Concejo Municipal en mayo de 2023 y refrendada por la Contraloría en noviembre de ese año, durante la administración anterior— con vencimiento en diciembre de 2026.

Según la versión municipal, la más reciente modificación, la Adenda No. 5, no es una prórroga sino una ampliación de la cobertura solicitada por 23 juntas comunales, entre ellas Ancón, San Francisco, Betania, Calidonia, Santa Ana, El Chorrillo, Bella Vista, Tocumen y Juan Díaz. Esta adición implica un gasto de $3,313,126.76 (incluido ITBMS), financiado con saldos de la viabilidad presupuestaria aprobada en la administración anterior para la Adenda No. 4.

El contrato original, firmado el 1 de julio de 2016 con el Consorcio MET para mantenimiento, conservación, limpieza y jardinería en los sectores A, B, C y D de la ciudad, tenía un plazo de ejecución de 36 meses prorrogables. Con el paso de los años y sucesivas adendas refrendadas por la Contraloría, la vigencia ha pasado de 3 a 126 meses —más de 10 años— con un acumulado que asciende a $79,228,127.00.

La Adenda No. 5 fue aprobada el 17 de junio de 2025 y destina fondos certificados para las vigencias fiscales 2025 y 2026: $1,104,375.99 este año y $2,208,750.76 el próximo, provenientes del Programa de Descentralización – CUT.

La administración Mizrachi sostiene que estas labores buscan “mejorar la imagen urbana y brindar bienestar a las comunidades” y asegura que el Consorcio MET ha cumplido con los servicios contratados.

Además, plantean que esta administración se encontró con ese compromiso contractual y, en bienestar de la comunidad, asumió la responsabilidad de atender solicitudes de otras comunidades que no estaban contempladas en el alcance original.

No obstante, la permanencia de un único proveedor por más de una década y la ausencia de procesos públicos recientes de licitación generan cuestionamientos sobre la transparencia, la competencia y la eficiencia en el uso de los recursos municipales.