Panamá, 10 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Alternativa de pago

    Contribuyentes también pueden pagar por Yappy, anuncia el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi

    Henry Cárdenas P.
    Contribuyentes también pueden pagar por Yappy, anuncia el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi
    Alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi. Cortesía

    Los contribuyentes y quienes realicen trámites en la Alcaldía de Panamá podrán efectuar sus pagos mediante la plataforma Yappy, confirmó este miércoles 10 de septiembre de 2025 el alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi.

    Con esta herramienta tecnológica se pueden hacer pagos municipales y trámites vehiculares, entre otros, y las personas solo deben escanear el código QR asignado en la caja que les atiende.

    Mizrachi dijo que durante dos semanas, esta forma de pago estuvo a prueba y que, durante este tiempo, se registraron 1,300 transacciones, por más de 58 mil dólares. Agregó que esto reduce los costos de las transacciones, minimiza el manejo de dinero en efectivo y agiliza el tiempo de atención.

    En un comunicado, la Alcaldía informó que las personas ya pueden acercarse a las cajas para pagar por Yappy en los centros de atención al contribuyente, ubicados en el edificio Hatillo, centro comercial Megamall, Crystal Plaza, Las Cumbres, en el edificio Magna Corp en Obarrio y en el Parque Francisco Arias Paredes.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más
    • Panamá sacó un decepcionante empate y el Mundial se aleja. Leer más
    • Traslado del aeropuerto de Albrook a Panamá Pacífico costaría más de $100 millones. Leer más
    • Pilotos de F-16 venezolanos que sobrevolaron buques de Estados Unidos ‘estarían actuando bajo amenazas de Maduro’. Leer más
    • Meduca define calendario escolar 2026: clases iniciarán el 2 de marzo. Leer más
    • Lo bueno, lo malo, lo feo y lo temible de la segunda fecha en el grupo de la selección de Panamá. Leer más
    • Minsa ordena suspender el registro sanitario y el retiro del mercado de desodorantes y perfumes. Leer más