Contribuyentes también pueden pagar por Yappy, anuncia el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi

Los contribuyentes y quienes realicen trámites en la Alcaldía de Panamá podrán efectuar sus pagos mediante la plataforma Yappy, confirmó este miércoles 10 de septiembre de 2025 el alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi.

Con esta herramienta tecnológica se pueden hacer pagos municipales y trámites vehiculares, entre otros, y las personas solo deben escanear el código QR asignado en la caja que les atiende.

Mizrachi dijo que durante dos semanas, esta forma de pago estuvo a prueba y que, durante este tiempo, se registraron 1,300 transacciones, por más de 58 mil dólares. Agregó que esto reduce los costos de las transacciones, minimiza el manejo de dinero en efectivo y agiliza el tiempo de atención.

En un comunicado, la Alcaldía informó que las personas ya pueden acercarse a las cajas para pagar por Yappy en los centros de atención al contribuyente, ubicados en el edificio Hatillo, centro comercial Megamall, Crystal Plaza, Las Cumbres, en el edificio Magna Corp en Obarrio y en el Parque Francisco Arias Paredes.