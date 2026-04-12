Panamá, 12 de abril del 2026

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    Controlan incendio en contenedores con material inflamable en Punta Chame

    Yasser Yánez García
    Controlan incendio en contenedores con material inflamable en Punta Chame
    Captura de video

    Un incendio registrado la noche de este sábado 11 de abril en Punta Chame, sector El Líbano, afectó varios contenedores con desechos y material inflamable.

    El Cuerpo de Bomberos informó que la emergencia fue reportada como un fuego en múltiples contenedores.

    El coronel Ricardo Gibbs indicó que al menos tres contenedores resultaron incendiados. Estos contenían aceite hidráulico, por lo que se realizaron maniobras de contención para evitar la propagación.

    Por su parte, el mayor Yair Ruiz señaló que el evento también incluyó un incendio de herbazales en el área donde se encontraban los contenedores.

    Según los reportes iniciales, hasta 10 contenedores pudieron verse afectados. Al momento del informe, dos se mantenían en fase de liquidación.

    En la operación participaron unidades de varias estaciones, con apoyo de vehículos de extinción, ambulancia, equipo de rescate y un carro cisterna para el suministro de agua.

    Las labores se mantenían en fase de enfriamiento y verificación para evitar reactivaciones del fuego.

    Yasser Yánez García


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