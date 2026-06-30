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    Emergencia

    Controlan incendio en residencia de Dos Mares, detrás de El Dorado

    Yasser Yánez García
    Controlan incendio en residencia de Dos Mares, detrás de El Dorado
    Bomberos realizando labores de extinción del fuego. Cortesía Cuerpo de Bomberos

    Un incendio se registró la tarde de este martes 30 de junio, en una residencia del sector de Dos Mares, en la ciudad de Panamá, sin que se reportaran personas lesionadas.

    De acuerdo con los primeros reportes del Cuerpo de Bomberos, al llegar al sitio, había una gran cantidad de humo y fuego, por lo que iniciaron las labores de extinción y solicitaron el apoyo de unidades de la estación de San Rigoberto y de un camión cisterna para reforzar la operación.

    Durante la emergencia surgió el reporte de que una persona podría encontrarse dentro de la vivienda. Sin embargo, tras las labores de búsqueda, las unidades confirmaron que el ocupante había logrado salir por sus propios medios y se encontraba fuera de peligro.

    Una vez sofocadas las llamas principales, los bomberos continuaron las labores para extinguir focos de fuego ocultos en la parte superior de la estructura. Para ello realizaron maniobras de ventilación mediante la apertura del techo, con el objetivo de eliminar el calor acumulado y evitar una posible reactivación del incendio.

    Como medida preventiva, también se coordinó con la empresa distribuidora de energía la suspensión del suministro eléctrico y se cerró el tanque estacionario de gas instalado en la residencia, a fin de garantizar condiciones seguras durante las labores finales.

    Las autoridades por el momento no han informado las causas del incendio.

    Yasser Yánez García

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