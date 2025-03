Controversia por la elección de miembros de la Junta de Planificación Municipal

Exclusivo Suscriptores

La Comisión de Vivienda del Concejo Municipal de Panamá realizó el 25 de marzo la selección de los miembros de la Junta de Planificación Municipal (JPM), en medio de la oposición de los residentes organizados del corregimiento de San Francisco, quienes consideran que no se está incluyendo una verdadera representación de las comunidades.

Los miembros de la Junta de Desarrollo Local de Villa Lilla, sustentaron en una cortesía de sala que la JPM, creada mediante la Ley No. 6 de febrero de 2006 y modificada por la Ley No.14 de abril de 2015, establece que debe incluir dos representantes de la sociedad civil designados por el Concejo con base en propuestas de organizaciones comunitarias.

Sin embargo, la Junta de Desarrollo Local de Villa Lilla, indica que el Acuerdo Municipal No. 79 de 2021 permitió que gremios profesionales no comunitarios propusieran candidatos, lo que consideran ilegal, ya que un acuerdo municipal no puede modificar una ley nacional.

Según el acta de la Comisión de Vivienda, los nuevos miembros escogidos por la sociedad civil organizada ante la JPM son José Isturaín como principal y Jorge Núñez como suplente; así como Juan Yinh como principal y Uriel Espinosa como suplente.

Julio Benedetti, expresidente de la Junta Local de Villa Lilla y representante en temas de ordenamiento territorial en su comunidad, participó en la cortesía de sala y recalcó a los seis concejales presentes que estaban “incurriendo en un tema legal y que se iba a viciar el acto si seleccionaban a alguien que no estuviera postulado por una terna de una organización comunitaria”.

Benedetti explicó que Isturaín fue postulado por la terna de una organización comunitaria, como está estipulado en la Ley 14 de 2015. Sin embargo, indicó que el otro candidato principal “no fue postulado por la terna de una organización comunitaria como exige la ley. Por lo tanto, su elección viola lo establecido en la Ley 14”.

A pesar de los llamados de las residentes organizados de San Francisco, las dos nóminas fueron elegidas por el Concejo.

Por su parte, el director de Planificación Urbana del Municipio de Panamá, David Tapia, aclaró que este fue un proceso de renovación, conforme a la ley. Para ello, se realizó una convocatoria abierta para postulaciones de la sociedad civil, cuyos candidatos fueron remitidos a la Comisión de Vivienda, donde se hizo una preselección y se enviaron las nóminas al Concejo, donde fueron aprobadas mediante votación.

La Junta de Planificación Municipal está conformada por siete miembros: dos representantes de la sociedad civil, dos concejales, uno de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), uno de la Universidad de Panamá y uno en representación de la Alcaldía de Panamá.

Según Tapia, los representantes de la SPIA, la Universidad de Panamá y la sociedad civil ya han sido postulados, pero aún deben completarse los nombramientos para proceder con la juramentación de la Junta.

Tapia destacó que la función principal de la JPM es actuar como un órgano consultivo en temas de ordenamiento territorial, revisando la elaboración, ejecución y modificación de los planes locales y parciales. También puede hacer propuestas a la autoridad urbanística, evaluar asignaciones y cambios de uso de suelo, y aprobar excepciones normativas. Su labor contribuye a descentralizar decisiones sensibles relacionadas con la planificación urbana.

Con respecto al tema legal, Harmodio Harris, de la Dirección de Asesoría Legal de la JPM, indicó que el Acuerdo Municipal No. 79 de 2021 busca evitar la duplicación de representación en la Junta, pero no restringe quiénes pueden participar.

Harris señaló que la Ley 6, que regula la Junta, no define específicamente qué organizaciones pueden representar a la sociedad civil, lo que permite una interpretación amplia.