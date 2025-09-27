Convocatoria abierta para cuarta edición del programa dual en mecánica automotriz del Inadeh

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) anunció la apertura de inscripciones para el Programa de Formación Profesional Dual en Mecánica Automotriz, dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años que deseen formarse en un oficio con alta demanda laboral.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo martes 30 de septiembre de 2025.

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener entre 18 y 25 años, presentar copia del diploma de bachiller, copia de la cédula de identidad personal, demostrar interés en el área de mecánica automotriz, residir en la ciudad de Panamá y contar con disponibilidad de tiempo.

Además, los aspirantes deben ingresar al enlace https://url-shortener.me/5TN6 y completar el formulario de inscripción.

Esta es la cuarta edición del Programa de Formación Profesional Dual en Mecánica Automotriz, que combina clases en las aulas y talleres del Inadeh con prácticas en empresas reales.

Esta modalidad permite a los participantes adquirir experiencia profesional mientras avanzan en su proceso de aprendizaje, destacó la entidad.

“El modelo Dual representa una gran oportunidad para los jóvenes, porque les permite aprender con expertos, entrenar en talleres reales y egresar con una certificación lista para el mercado laboral”, señaló la directora general del Inadeh, Yajaira Pitti.

El programa es gratuito y no requiere experiencia previa. Según el instituto, con este tipo de iniciativas se busca ampliar el acceso a jóvenes que desean desarrollar su futuro profesional en el sector automotriz, así como generar oportunidades de empleo para la juventud panameña.