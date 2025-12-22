Convocatorias de la CSS para especialistas fracasan y piden apoyo al Colegio Médico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Caja de Seguro Social (CSS) reconoció, mediante comunicaciones oficiales dirigidas al Colegio Médico de Panamá, que sus recientes esfuerzos para captar médicos especialistas destinados a regiones apartadas del país no han dado los resultados esperados.

Pese a haber realizado dos convocatorias públicas a nivel nacional durante los últimos meses de 2025, la institución informó que solo siete especialistas idóneos presentaron su postulación, una cifra insuficiente para cubrir la demanda existente en el sistema público de salud.

Este reconocimiento consta en una nota fechada el 17 de diciembre de 2025, firmada por Marcos Young, director ejecutivo nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, y dirigida a Raquel Gutiérrez de Mock, presidenta y representante legal del Colegio Médico de Panamá. En el documento, la entidad señala que las convocatorias tenían como objetivo atender “necesidades críticas de atención especializada” en distintas instalaciones de salud del país.

Según la comunicación, la primera convocatoria se desarrolló los días 16, 17 y 20 de octubre de 2025, mientras que la segunda tuvo lugar los días 2, 3 y 4 de diciembre del mismo año. Ambas estuvieron orientadas a captar especialistas en áreas como cardiología, medicina crítica, anestesiología, medicina interna, ginecología y obstetricia, así como pediatría. Estas dos últimas especialidades fueron identificadas como prioritarias para la provincia de Bocas del Toro y para el área de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí.

La CSS sostiene que las convocatorias cumplieron con los procedimientos establecidos y contaron con la debida divulgación; sin embargo, la respuesta fue limitada. “Solo se contó con la postulación de siete especialistas idóneos dentro del territorio nacional”, indica el documento oficial, en el que se admite que esta cifra no cubre las necesidades actuales en las distintas regiones.

Esta situación se complementa con otra comunicación, fechada el 10 de diciembre de 2025, enviada por Roberto Epifanio, coordinador nacional de Ginecología y Obstetricia de la CSS, también dirigida a la presidenta del Colegio Médico de Panamá. En esa misiva, Epifanio califica la escasez de especialistas en su área como una “necesidad imperiosa”, con especial énfasis en la provincia de Bocas del Toro.

En ese contexto, la CSS solicita formalmente la intervención del Colegio Médico de Panamá y de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología (SPOG), con el objetivo de sensibilizar a la comunidad médica nacional sobre la urgencia de reforzar la atención especializada en esa región. La comunicación también señala que la entidad ha diseñado “varios planes de incentivos” para atraer profesionales, aunque reconoce que, hasta el momento, estos no han generado una respuesta favorable.

Ambas cartas delinean un panorama en el que, pese a los esfuerzos administrativos y a la realización de convocatorias públicas, persisten dificultades para lograr que médicos especialistas se trasladen a zonas fuera del área metropolitana.

En ese marco, la CSS solicita el apoyo del gremio médico para que los especialistas interesados presenten su documentación en la sede de la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud, ubicada en el edificio 519 de Clayton.

Las comunicaciones oficiales no detallan el contenido específico de los incentivos ofrecidos ni las condiciones laborales asociadas a las plazas disponibles. Tampoco incluyen información sobre factores adicionales que podrían incidir en la decisión de los especialistas, como la infraestructura hospitalaria, la carga laboral, la disponibilidad de recursos o las condiciones de permanencia en regiones apartadas.

Mientras tanto, la falta de especialistas continúa teniendo un impacto directo en la prestación de servicios de salud en provincias como Bocas del Toro, donde áreas como ginecología, obstetricia y pediatría resultan fundamentales para la atención maternoinfantil. La documentación intercambiada entre la CSS y el Colegio Médico refleja que la institución es consciente de la brecha existente y que ha buscado apoyo interinstitucional para atenderla.

Al cierre de 2025, las comunicaciones oficiales confirman que la CSS enfrenta el desafío de fortalecer sus mecanismos de captación y retención de talento médico especializado, particularmente en las regiones con mayores necesidades.

El tema permanece en evaluación entre la institución y los gremios médicos, en un contexto en el que ambas partes coinciden en la importancia de garantizar el acceso oportuno a atención especializada en todo el territorio nacional.

Más médicos, pero mal distribuidos

Panamá cuenta con 10,068 médicos para atender a una población aproximada de 4.5 millones de habitantes, según cifras oficiales de noviembre de 2025 del Ministerio de Salud (Minsa). Esto equivale a 2.3 médicos por cada 1,000 habitantes, por encima del estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece 1.6 médicos por cada 1,000 personas.

No obstante, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, en 2023 el país contaba con 7,314 médicos, lo que representa 1.7 médicos por cada mil habitantes, apenas por encima del estándar internacional. Esta discrepancia evidencia que las cifras absolutas no siempre reflejan con precisión la realidad de la cobertura médica.

A pesar de estos indicadores, la disponibilidad de médicos en términos absolutos no garantiza una atención efectiva ni equitativa. La distribución desigual de profesionales y la limitada capacidad de formación especializada continúan siendo desafíos estructurales del sistema sanitario panameño.

Paulino Vigil De Gracia, jefe del Departamento Nacional de Docencia e Investigación de la CSS. El país requiere más especialistas y una mejor distribución a nivel nacional. La solución no está en aumentar el número de médicos generales, sino en alinear la capacidad docente de hospitales y centros de salud con la demanda real de formación.

El Minsa asegura que los datos oficiales actualizados contradicen versiones que señalaban un “déficit generalizado” de médicos en Panamá. Sin embargo, reconoce que el principal desafío no radica en la cantidad total de profesionales, sino en su distribución territorial. Esta desigualdad provoca que regiones del interior y áreas de difícil acceso enfrenten servicios médicos insuficientes, lo que afecta la atención quirúrgica, la atención primaria y otros servicios críticos.

El problema se hace evidente en provincias como Bocas del Toro y en hospitales regionales como el Gustavo Nelson Collado, en Chitré, donde la falta de especialistas limita la atención médica especializada.

Según Paulino Vigil De Gracia, jefe del Departamento Nacional de Docencia e Investigación de la CSS, Panamá produce médicos a un ritmo que no coincide con la capacidad del sistema para recibir, formar y contratar a estos profesionales. “El país requiere más especialistas y una mejor distribución a nivel nacional”, señaló.

Además, advirtió que, considerando el número de estudiantes que actualmente cursan estudios universitarios, en los próximos seis años el país enfrentará dificultades para absorber a los nuevos profesionales idóneos, lo que incrementa el riesgo de desempleo o subempleo médico.

Paulino Vigil De Gracia, jefe del Departamento Nacional de Docencia e Investigación de la CSS. Elysée Fernández

El funcionario explicó que la solución no pasa por aumentar el número de médicos generales, sino por alinear la capacidad docente de hospitales y centros de salud con la demanda real de formación, fortalecer la planificación conjunta entre el Minsa, la CSS y las universidades, y evitar una sobreoferta desordenada de egresados sin plazas de formación especializada.

El panorama descrito confirma que, pese a las cifras globales favorables, la falta de especialistas en regiones apartadas continúa afectando la prestación de servicios esenciales. Resolver esta brecha requerirá no solo nuevas convocatorias, sino políticas sostenidas de incentivos, planificación y coordinación interinstitucional que permitan garantizar el acceso oportuno y equitativo a la atención especializada en todo el país.