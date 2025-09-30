Panamá, 30 de septiembre del 2025

    Meduca

    Coordinan acciones de seguridad para los actos y desfiles del 3 y 4 de noviembre en la capital

    Henry Cárdenas P.
    Es probable que una de las rutas sea por Calle 50. Archivo

    En coordinación con los estamentos de seguridad y otras entidades, la Comisión Nacional de Desfiles Patrios del Ministerio de Educación (Meduca) llevó a cabo la segunda reunión para garantizar la seguridad y el desarrollo fluido de las festividades.

    El anuncio oficial de todo el programa de actividades se dará a conocer en los próximos días.

    En las reuniones realizadas se abordaron temas como las rutas oficiales, el orden de participación de las delegaciones, los horarios de inicio, las vías de acceso y los cierres vehiculares, así como la ventanilla única que habilitará la Alcaldía de Panamá para la gestión de permisos de puestos de venta de alimentos.

    Reunión de coordinación con los estamentos de Seguridad y otras instituciones. Cortesía

    Es probable que se mantengan las rutas tradicionales en los desfiles del 3 y 4 de noviembre en el distrito de Panamá: una ruta en el Casco Antiguo, pasando por la Presidencia, y la otra en Calle 50.

    En la reunión de este lunes se conversó sobre el uso correcto y conocimiento de los símbolos patrios, lo cual fue explicado por el historiador e investigador Vladimir Berrío-Lemm, en su rol como director y coordinador nacional de la Comisión Nacional de los Símbolos de la Nación.

