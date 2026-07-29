Corredor de las Playas: así avanza la obra de $228.5 millones en Panamá Oeste

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El proyecto contempla la ampliación de la vía hasta seis carriles, la construcción de la Variante Campana y un viaducto para mejorar la movilidad hacia el interior del país.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) concluyó el perfilado del lado derecho de los primeros 5.70 kilómetros de la ampliación del Corredor de las Playas, una obra de $228.5 millones que registra un avance físico de 3.22% y ampliará de cuatro a seis carriles la vía entre La Chorrera y Chame para aumentar la capacidad de uno de los corredores con mayor circulación del país.

Los trabajos corresponden a la primera etapa del proyecto y se desarrollan en un tramo de siete kilómetros, entre Hacienda Los Calderones y Villa Carmen. En este sector también se ejecutan levantamientos topográficos, estudios geotécnicos, labores de limpieza, adecuación del sistema de drenaje y conformación de la terracería en los hombros y la cuneta central, como preparación para la nueva estructura del pavimento.

Como parte del seguimiento de la obra, el MOP, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la empresa contratista Constructora Meco, S.A. realizaron una inspección para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad vial en los frentes de trabajo.

Durante el recorrido comprobaron que la señalización instalada cumple con el Plan de Manejo de Tránsito aprobado, que contempla señales preventivas, reglamentarias e informativas, además de dispositivos de canalización y límites de velocidad en las zonas intervenidas. Las entidades también acordaron reforzar las medidas de seguridad durante la ejecución del proyecto.

El MOP reiteró el llamado a los conductores a respetar el límite de velocidad de 30 kilómetros por hora en los tramos en construcción y seguir la señalización temporal para prevenir accidentes y proteger tanto a los usuarios de la vía como al personal que trabaja en la obra.

Perfilado prepara la siguiente fase

El perfilado consistió en la remoción controlada de la carpeta asfáltica mediante maquinaria especializada para retirar el material deteriorado y preparar una superficie uniforme sobre la que se desarrollarán las siguientes etapas del proyecto.

Según el MOP, esta fase permitirá aplicar la técnica conocida como rubblizing, un procedimiento de ingeniería que fractura de manera controlada el pavimento existente para reutilizarlo como base de la nueva estructura vial.

Esta tecnología permite aprovechar parte de la carretera actual, reducir el volumen de material que debe retirarse y proporcionar una base con mayor capacidad estructural para soportar el aumento del tránsito previsto en los próximos años.

Las labores se realizan principalmente en horario nocturno bajo un plan de manejo de tráfico que mantiene habilitado un carril de circulación, con el fin de disminuir las afectaciones para los conductores.

La ampliación del Corredor de las Playas busca reducir los congestionamientos que se registran durante fines de semana, feriados y temporadas de alta movilización hacia el interior del país. Foto/Gabriel Rodríguez

Una obra para ampliar la capacidad de la vía

La ampliación del Corredor de las Playas, denominada oficialmente “Ampliación del Corredor de las Playas – Tramo Carretera Panamericana El Espino-Sajalices y Variante Campana”, se desarrolla bajo la modalidad Llave en Mano.

De acuerdo con el pliego de cargos, el proyecto comprende aproximadamente 19 kilómetros de carretera, desde el sector de Los Calderones, en La Chorrera, hasta el puente sobre el río Sajalices, en Chame.

La intervención contempla ampliar la vía de cuatro a seis carriles, construir la Variante Campana y el Viaducto Campana, ampliar puentes existentes, rehabilitar la superficie de rodadura, mejorar el sistema de drenaje pluvial, reubicar redes de agua potable, electricidad y telecomunicaciones, así como adecuar la servidumbre vial.

La obra busca aliviar la congestión que se registra durante fines de semana, feriados y temporadas vacacionales, cuando aumenta el flujo de vehículos entre la ciudad de Panamá y las provincias del interior.

Posible ruta del viaducto de Loma Campana. Este es el mapa del MOP que fue incluido en el pliego de cargos.

Variante Campana cambiará el recorrido actual

Uno de los componentes más importantes será la construcción de la Variante Campana, una nueva conexión vial que modificará el recorrido por Loma Campana, un tramo caracterizado por pendientes pronunciadas y curvas cerradas que dificultan el tránsito, especialmente de vehículos pesados.

La variante incluirá el Viaducto Campana, una estructura diseñada para mejorar la circulación en esta zona montañosa y reducir uno de los principales puntos de congestión de la carretera Panamericana.

Según el MOP, esta infraestructura contribuirá a mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de viaje y facilitar el transporte de pasajeros y mercancías entre la capital y las provincias centrales.

Las obras de ampliación del Corredor de las Playas avanzan en Panamá Oeste con trabajos de perfilado y preparación de la vía como parte de la primera fase del proyecto. Foto/Gabriel Rodríguez

Más de dos millones de usuarios

El Corredor de las Playas es una de las principales vías de conexión entre la ciudad de Panamá y el interior del país.

Según cifras del MOP, unas 50 mil personas utilizan diariamente este corredor para desplazarse hacia y desde las provincias centrales, una demanda que ha crecido en los últimos años debido al desarrollo residencial, comercial y turístico de Panamá Oeste.

La ampliación permitirá aumentar la capacidad de una vía estratégica para el transporte de personas, mercancías y productos agrícolas con destino a la capital, además de mejorar la conectividad con los principales destinos turísticos del litoral Pacífico.

Obra se extenderá hasta 2028

El contrato establece un plazo de ejecución de 900 días calendario, por lo que la culminación de la obra está prevista para 2028.

Al desarrollarse bajo la modalidad Llave en Mano, la empresa contratista asumirá inicialmente el financiamiento de la construcción, mientras que el Estado realizará pagos diferidos hasta 2033.

Con el perfilado concluido en los primeros 5.70 kilómetros, un avance físico y varios frentes de trabajo activos entre Hacienda Los Calderones y Villa Carmen, el proyecto avanza hacia una nueva etapa de ejecución.

Para miles de residentes de Panamá Oeste y conductores que utilizan esta carretera para desplazarse por trabajo, estudio, comercio o turismo, la expectativa es que la ampliación contribuya a reducir los prolongados tranques que se forman durante los periodos de mayor circulación y responda al crecimiento que ha experimentado la región en las últimas décadas.