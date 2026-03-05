Panamá, 05 de marzo del 2026

    Infraestructura

    Corredor de las Playas: cierre parcial en la Panamericana desde este jueves por inicio de estudios

    Henry Cárdenas P.
    La ampliación del Corredor de las Playas busca agilizar el tráfico hacia el interior del país. LP/Alexander Arosemena

    Como parte de los trabajos del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas, tramos El Espino–Sajalices y Variante Campana, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció el cierre temporal de la vía Panamericana a partir de este jueves 5 de marzo.

    La entidad informó que se realizarán trabajos de exploración geotécnica para evaluar las condiciones del pavimento en el área de rodadura y los hombros de la vía, en ambos sentidos de circulación, razón por la cual se efectuará un cierre parcial temporal.

    De acuerdo con el MOP, el calendario y horario de trabajos serán desde este jueves 5 de marzo hasta el sábado 4 de abril de 2026, en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. El cierre será de lunes a viernes.

    “Durante estas labores se mantendrá un carril habilitado por cada sentido de circulación”, informó la entidad.

    El MOP explicó que los sectores de la vía Panamericana que forman parte del estudio son el tramo comprendido entre El Nazareno–El Espino y Sajalices, después del autódromo (aproximadamente del km 0 al km 19).

    Se informó que el área de los trabajos contará con señalización preventiva y la presencia de personal de seguridad vial.

