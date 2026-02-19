Corredor de las Playas: comienzan los trabajos de evaluación técnica de la vía; anuncian cierre parcial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A partir de este viernes 20 de febrero iniciarán los trabajos de evaluación técnica en la vía Panamericana, como parte del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas, tramo El Espino–Sajalices y Variante Campana, cuya inversión asciende a $228,451,693.

Estas primeras labores se extenderán hasta el próximo jueves 5 de marzo y se desarrollarán en ambos sentidos de circulación, informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La entidad indicó que será necesario aplicar cierres parciales temporales, que se efectuarán de lunes a viernes en horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., a partir de este viernes. No obstante, durante las jornadas se mantendrá habilitado un carril por cada sentido de circulación.

El tramo que será objeto de evaluación comprende el sector entre El Nazareno–El Espino y Sajalices, después del autódromo, aproximadamente del kilómetro 0 al kilómetro 19.

El MOP informó que el área contará con señalización preventiva y con la presencia de personal de seguridad vial. “Se solicita a los conductores atender las indicaciones en el sitio y respetar la señalización colocada, a fin de garantizar una circulación segura”, añadió la entidad.

Detalles de los trabajos de la ampliación del Corredor de las Playas. Cortesía/MOP

El proyecto está a cargo de Constructora MECO, S.A., tras ganar la licitación y posterior adjudicación en enero pasado.

La ampliación abarcará aproximadamente 20 kilómetros de carretera e incluye el paso de cuatro a seis carriles, desde la entrada de la Hacienda Los Calderones, en el distrito de La Chorrera, hasta el puente sobre el río Sajalices, en el distrito de Chame.

Además, contempla la ampliación de puentes vehiculares, la construcción de intercambiadores y retornos, así como la rehabilitación y edificación de nuevos puentes peatonales.

De acuerdo con el MOP, el proyecto se desarrollará en tres tramos principales. El primero conectará La Chorrera (Los Calderones) con Capira, con una extensión de 10.10 kilómetros, y contará con tres carriles por sentido, con el objetivo de mejorar el flujo vehicular en uno de los puntos de mayor congestión.

El segundo tramo se extenderá entre Capira (Banco Nacional–Quesos Chela), con una longitud de 2 kilómetros. Este segmento tendrá tres carriles por sentido, vías marginales y una velocidad de diseño de 60 km/h, adecuada para áreas urbanas con alta actividad comercial.

El tercer tramo irá desde Capira hasta la entrada de Campana, también con tres carriles por sentido, y estará diseñado para una velocidad de 80 km/h, lo que permitirá un tránsito más fluido hacia el interior del país.

Uno de los componentes más destacados de la obra es la incorporación de la Variante Loma Campana, con una extensión de 3 kilómetros, de los cuales 800 metros corresponderán a un viaducto de seis carriles, similar al viaducto de La Chorrera.

Esta infraestructura permitirá una velocidad de diseño de 60 km/h y tendrá una pendiente máxima del 6 %. El viaducto será construido mediante vigas pretensadas o utilizando la técnica de doble voladizo.

La obra forma parte de la extensión del proyecto de ampliación a seis carriles del Corredor de las Playas, tramo La Chorrera–Santa Cruz, donde el MOP ya inauguró un viaducto de 1,750 metros de longitud, con una plataforma de 26.50 metros y seis carriles de circulación.