Corredor de las Playas: el proyecto tendrá un viaducto de 800 metros de largo y 30 de altura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Estudio de Impacto Ambiental detalla las principales estructuras que se construirán entre El Espino y Sajalices, además de la Variante Campana, como parte de la ampliación de la carretera Panamericana.

La ampliación del Corredor de las Playas incluirá un viaducto de aproximadamente 800 metros de longitud y hasta 30 metros de altura, además de una nueva variante vial en Campana, cuatro puentes vehiculares, siete retornos, un intercambiador y una planta trituradora para abastecer la construcción, según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado para el proyecto y presentado ante el Ministerio de Ambiente (Miambiente).

El documento ambiental presentado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ante Miambiente revela nuevos detalles sobre las obras que acompañarán la ampliación del Corredor de las Playas, entre El Espino y Sajalices, en Panamá Oeste. El proyecto contempla ampliar de cuatro a seis carriles este tramo de la carretera Panamericana e incorporar nuevas estructuras para mejorar la movilidad vehicular.

Uno de los componentes más relevantes será la Variante Campana, un nuevo trazado vial diseñado para desviar parte del tránsito de la carretera Panamericana y reducir la congestión en este sector. De acuerdo con el EIA, esta variante incluirá un viaducto de aproximadamente 800 metros de longitud y una altura máxima cercana a los 30 metros, además de una nueva carretera, un puente elevado sobre Loma Campana y un puente sobre el río Camarón.

Este nuevo tramo funcionará como una vía con peaje, mientras que los conductores que no deseen pagar podrán continuar utilizando la actual carretera de Loma Campana, que será rehabilitada.

Por sus dimensiones, el viaducto será una de las estructuras de mayor tamaño contempladas en la ampliación del Corredor de las Playas.

Además de la Variante Campana, el estudio ambiental detalla la construcción de cuatro puentes vehiculares: el puente sobre el río Perequeté, el puente sobre la quebrada Del Pueblo, los puentes gemelos sobre el río Capira y el puente sobre el río Camarón, integrado al nuevo trazado vial.

El proyecto también contempla cinco retornos a nivel distribuidos en distintos puntos del corredor y dos retornos a desnivel tipo herradura en el distrito de Capira, que buscan mejorar la seguridad vial y facilitar los movimientos de incorporación y retorno de los vehículos.

A estas estructuras se suma un intercambiador en Chicá, concebido para mejorar la conexión entre las comunidades del área y la carretera Panamericana, así como optimizar la circulación hacia los poblados ubicados a lo largo del corredor.

El estudio ambiental también incorpora obras auxiliares necesarias durante la etapa de construcción. Entre ellas figura una zona de extracción de agregados pétreos y una planta trituradora temporal que producirá los materiales utilizados en las distintas estructuras del proyecto.

Según el documento, la planta tendrá un área operativa de aproximadamente 2,600 metros cuadrados, además de un patio de acopio de 1,800 metros cuadrados, talleres, oficinas administrativas, una caseta de seguridad, un tanque para almacenamiento de agua, estacionamientos para equipo pesado y vías internas de circulación. Estas instalaciones funcionarán únicamente durante la fase constructiva y serán desmontadas una vez concluyan los trabajos.

El EIA ubica el proyecto en los corregimientos de Feuillet, Capira, Villa Rosario, Villa Carmen y Campana, en los distritos de La Chorrera y Capira, provincia de Panamá Oeste. La obra se desarrollará tanto en áreas de servidumbre vial como en propiedades privadas, según los anexos del estudio relacionados con el régimen de tenencia de la tierra.

La ampliación del Corredor de las Playas forma parte de la estrategia del MOP para incrementar la capacidad de una de las principales vías que comunican la capital con el interior del país. El corredor registra un aumento del tránsito durante fines de semana, días festivos y temporadas de vacaciones, lo que ha impulsado un proyecto orientado a mejorar la movilidad y reducir los tiempos de desplazamiento.

El proyecto entre El Espino y Sajalices incluye cuatro puentes vehiculares, siete retornos, un intercambiador y una planta trituradora temporal. Foto/Gabriel Rodríguez

Actualmente, el MOP informó que concluyó el perfilado del lado derecho de los primeros 5.70 kilómetros de la obra. El proyecto registra un avance físico de 3.22% y contempla ampliar de cuatro a seis carriles el tramo comprendido entre La Chorrera y Chame.

De acuerdo con la información divulgada por el ministerio, la ampliación representa una inversión de 228.5 millones de dólares. La obra, denominada oficialmente “Ampliación del Corredor de las Playas – Tramo Carretera Panamericana El Espino-Sajalices y Variante Campana”, se ejecuta bajo la modalidad Llave en Mano.

Según el pliego de cargos, los trabajos abarcan aproximadamente 19 kilómetros de carretera, desde el sector de Los Calderones, en La Chorrera, hasta el puente sobre el río Sajalices, en Chame.