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    OBRA

    Corredor de las Playas en La Chorrera, en la recta final

    José González Pinilla
    Corredor de las Playas en La Chorrera, en la recta final
    Ampliación de la carretera Panamericana, en La Chorrera. Cortesía/MOP

    Los trabajos de ampliación a seis carriles del tramo 1, La Chorrera–Santa Cruz, en la provincia de Panamá Oeste, mejor conocido como el Corredor de las Playas, entraron en su recta final.

    +info

    MOP estudia extender el Corredor de las Playas a seis carriles hasta Campana

    A la fecha, presentan un 92% de avance. Así lo informó este lunes 6 de enero de 2025 el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que detalló que se han habilitado los puentes peatonales de Villa Mireya, en Capira, y Loma Brígida, en el sector de La Pesa, además del retorno a distinto nivel N.º 1, ubicado en El Espino, hacia el interior del país.

    Este 92% de avance, indicó el ministerio, incluye la construcción total del viaducto de 1.7 kilómetros de longitud, con 26.50 metros de ancho de plataforma, que alberga seis carriles.

    Además, la empresa contratista Grupo Puentes Infraestructura S.L.U., Sucursal Panamá, terminó la rehabilitación total de los carriles de la carretera Panamericana desde el sector de El Nazareno hasta La Pesa.

    Corredor de las Playas en La Chorrera, en la recta final
    Rehabilitación de la vía debajo del viaducto de La Chorrera. Cortesía/MOP

    En tanto, con un 60% de avance físico, actualmente se trabaja en la fase de rehabilitación de los carriles bajo el viaducto, desde el interior hacia la Autopista Arraiján–La Chorrera.

    El viaducto fue inaugurado oficialmente el pasado 3 de septiembre de 2024 y tuvo un costo de 282 millones de dólares.

    Otro avance significativo es la construcción de la rotonda uno, estilo glorieta, que contempla tres carriles y diez ramales que darán acceso a todos los sectores. Esta se encuentra ubicada en la entrada hacia el centro de La Chorrera, conectando con la entrada y salida de la autopista.

    José González Pinilla

    Subeditor de Política

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