Corredor de las Playas: este sería el tramo de la ampliación que tendrá peaje

El proyecto de ampliación del Corredor de las Playas, que se extenderá hasta Capira, en Panamá, contempla un tramo en el que los usuarios deberán pagar peaje.

Aunque la ruta oficial aún no ha sido definida, el ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, adelantó detalles sobre su ubicación.

Explicó que este segmento corresponderá a la continuación del Corredor de las Playas y se iniciará a partir de la subida de Loma Campana —en dirección de la ciudad hacia el interior—.

“Será una variante de Campana, una especie de autopista con viaducto que descenderá y conectará con un intercambiador en Sajalices. Allí culmina el proyecto”, precisó.

El ministro señaló que se tratará de “un tramo rápido”, aunque aclaró que la tarifa del peaje aún no está definida, ya que el tema continúa en estudio.

Para quienes prefieran no pagar peaje, la alternativa será utilizar la vía tradicional de Loma Campana, la cual será rehabilitada en su totalidad.

El MOP abrió recientemente el proceso de licitación para la ampliación del Corredor de las Playas.

La obra comprende la ampliación de la carretera Panamericana en un tramo de 20 kilómetros, pasando de cuatro a seis carriles, con un precio de referencia de 250 millones de dólares.