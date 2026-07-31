Corredor de las Playas tendrá cierres en la Panamericana durante todo agosto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los trabajos del Corredor de las Playas mantendrán cierres parciales en la vía Panamericana durante todo agosto, con jornadas diurnas y nocturnas entre El Espino y Sajalices.

Los conductores que utilizan la vía Panamericana hacia Panamá Oeste deberán tomar precauciones durante todo agosto, debido a los cierres parciales que se mantendrán por los trabajos de ampliación del Corredor de las Playas, en el tramo comprendido entre El Espino y Sajalices.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que las restricciones forman parte del proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas, tramo CPA El Espino-Sajalices y Variante Campana”, donde continuarán las labores de mejoramiento de la estructura del pavimento, instalación de drenajes transversales, reposición de losas y otros trabajos complementarios.

Los cierres se aplicarán desde el 1 hasta el 31 de agosto de 2026, de lunes a viernes, en jornadas diurnas y nocturnas. Durante el día, las intervenciones se desarrollarán en horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., mientras que en la noche se realizarán de 9:00 p.m. a 4:00 a.m.

El MOP indicó que, mientras duren los trabajos, se mantendrá habilitado un carril por cada sentido de circulación para permitir el tránsito vehicular en el área intervenida.

Las obras se concentrarán en la vía Panamericana, específicamente en el tramo entre El Nazareno, El Espino y Sajalices, en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste.

Trabajos forman parte de la ampliación del corredor

Las intervenciones corresponden a una de las etapas del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas, que busca mejorar la capacidad y las condiciones de circulación en este importante eje vial hacia el oeste del país.

El área de trabajo contará con señalización preventiva y personal de seguridad vial. Las autoridades solicitaron a los conductores respetar las indicaciones del personal autorizado, atender los dispositivos de control de tránsito y reducir la velocidad al aproximarse a las zonas intervenidas.

El MOP pidió comprensión a los usuarios de la vía y señaló que estas restricciones son necesarias para avanzar con los trabajos de construcción y rehabilitación previstos en el proyecto.