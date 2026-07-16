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    PROYECTO VIAL

    Corredor de las Playas, un proyecto de 20 kilómetros con un avance de 3.22%

    El proyecto de ampliación del Corredor de las Playas, valorado en $228.4 millones, alcanza un avance de 3.22 %. El MOP verificó las medidas de seguridad vial y pidió respetar el límite de 30 km/h en las zonas en construcción.

    Aleida Samaniego C.
    Corredor de las Playas, un proyecto de 20 kilómetros con un avance de 3.22%
    El MOP inspeccionó las medidas de seguridad vial en las obras de ampliación del Corredor de las Playas, que ya alcanzan un avance de 3.22%. Foto/Cortesía

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP), en conjunto con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la empresa contratista del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas, inspeccionó las medidas de seguridad vial implementadas en el tramo comprendido entre el Centro Penitenciario de El Espino (CPA El Espino), Sajalices y la Variante Campana.

    La obra, ejecutada por Constructora MECO, S.A., contempla la ampliación de cerca de 20 kilómetros de carretera, registra un avance físico de 3.22 % y fue adjudicada por 228.4 millones de dólares, informó el MOP.

    Durante el recorrido, las autoridades verificaron que la señalización instalada cumple con el Plan de Manejo de Tránsito aprobado para la ejecución del proyecto. Este contempla señales preventivas, reglamentarias e informativas, además de dispositivos de canalización y la demarcación del límite máximo de velocidad en las zonas de trabajo.

    También se remarcó la implementación de medidas adicionales para reforzar la seguridad vial en los distintos frentes de obra y reducir los riesgos para conductores, peatones y trabajadores.

    El MOP hizo un llamado a los usuarios de la vía a respetar la señalización temporal y el límite de velocidad de 30 kilómetros por hora establecido en los tramos en construcción, al destacar que el cumplimiento de estas disposiciones es clave para prevenir accidentes y proteger al personal que participa en el proyecto.

    Corredor de las Playas, un proyecto de 20 kilómetros con un avance de 3.22%
    Obras en el Corredor de las Playas. Foto/Cortesía

    Trabajos en los primeros siete kilómetros

    Actualmente, las labores se concentran en los primeros siete kilómetros del proyecto, entre Hacienda Los Calderones y Villa Carmen.

    En este tramo se ejecutan levantamientos topográficos, estudios geotécnicos, limpieza del área, adecuación del sistema de drenaje y conformación de la terracería en los hombros y la cuneta central. Estas labores forman parte de la preparación para la construcción de la estructura del pavimento.

    Corredor de las Playas, un proyecto de 20 kilómetros con un avance de 3.22%
    La obra contempla una extensión aproximada de 20 kilómetros de carretera e incluye la ampliación de cuatro a seis carriles, desde la entrada de la Hacienda Los Calderones en La Chorrera hasta el puente sobre el río Sajalices (Chame). Foto/Cortesía

    La ampliación del Corredor de las Playas busca aumentar la capacidad y mejorar la seguridad de una de las principales vías hacia el interior del país y los destinos turísticos del Pacífico. El proyecto pretende agilizar la movilidad y reducir la congestión vehicular, especialmente durante los fines de semana, días feriados y temporadas de mayor afluencia de viajeros.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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