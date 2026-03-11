Corredor de las Playas: el lunes 16 de marzo inician los trabajos en la Panamericana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los trabajos del proyecto de ampliación del Corredor de las Playas, en la carretera Panamericana, empezarán el próximo lunes 16 de marzo, anunció este miércoles el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

La entidad informó que los trabajos, correspondientes al proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas, tramo El Espino-Sajalices y Variante Campana”, en la provincia de Panamá Oeste, tendrán una duración de dos años y medio. Además, se llevarán a cabo de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., y de ser necesario, en horario nocturno, previo aviso.

El MOP indicó que las labores en la Panamericana se registrarán entre El Espino (La Chorrera) y Sajalices (Capira), después del autódromo, correspondiente aproximadamente al tramo del km 0 al km 19.

Posible ruta del viaducto de Loma Campana. Este es el mapa del MOP que fue incluido en el pliego de cargos.

La construcción de la obra estará a cargo de la Constructora Meco, S.A., quien obtuvo la mejor calificación en el proceso de licitación pública para la ampliación del Corredor de las Playas.

La empresa presentó una oferta de 228 millones 451 mil 693 dólares.

La obra contempla una extensión aproximada de 20 kilómetros de carretera e incluye la ampliación de cuatro a seis carriles del Corredor de las Playas, en el tramo de la carretera Panamericana que inicia en El Espino (La Chorrera) y culmina en Sajalices (Chame).

El proyecto incorpora la denominada variante de Campana, que consiste en un viaducto que conectará con un intercambiador en Sajalices.

El MOP reiteró que durante la ejecución de la obra se habilitarán desvíos temporales, manteniéndose un carril habilitado por cada sentido de circulación para garantizar la continuidad del tránsito.

De igual manera, en las áreas de trabajo se colocará la señalización preventiva correspondiente y se contará con la presencia de personal de seguridad vial.