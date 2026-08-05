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    Movilidad

    Corredor Sur cerrará este fin de semana tras reprogramación de las obras

    Yasser Yánez García
    Corredor Sur cerrará este fin de semana tras reprogramación de las obras
    Tramo marino del Corredor Sur hacia Paitilla. LP/ Alexander Arosemena

    La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó que realizará cierres temporales en el Corredor Sur desde las 9:00 p.m. del sábado 8 de agosto hasta las 4:00 a.m. del lunes 10 de agosto, como parte de los trabajos de ampliación de los entronques de Costa del Este e Hipódromo.

    La medida responde al izaje de cuatro vigas de 53 metros de longitud que cruzarán el tramo marino, una maniobra que requiere restringir temporalmente el acceso a la vía para garantizar la seguridad de los trabajadores, los usuarios y las operaciones.

    Durante el periodo de cierre permanecerán inhabilitados los accesos al Corredor Sur entre Paitilla y Costa del Este, en ambos sentidos. Sin embargo, ENA indicó que se mantendrán abiertas algunas rutas para reducir las afectaciones al tránsito.

    Entre los accesos que permanecerán habilitados están la salida de Costa del Este hacia Tocumen, la entrada desde vía Israel hacia Paitilla, el acceso desde Coco del Mar hacia Paitilla, la entrada de Chanis hacia Tocumen y el acceso desde Chanis, por la Delta, hasta la Ford de Costa del Este.

    Corredor Sur cerrará este fin de semana tras reprogramación de las obras
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    Corredor Sur cerrará este fin de semana tras reprogramación de las obras
    Corredor Sur cerrará este fin de semana tras reprogramación de las obras

    En tanto, estarán cerrados la entrada desde la Ford de Costa del Este hacia Paitilla, el tramo marino en dirección a Paitilla, los accesos desde el viaducto de avenida Balboa y Punta Paitilla hacia Tocumen, así como las entradas desde vía Israel, Panamá Clinic, Punta Pacífica, el Xtra Market de vía Israel y Coco del Mar con dirección a Tocumen. También permanecerá cerrada la entrada ubicada detrás de las oficinas de ENA en sentido hacia Paitilla.

    Cabe recordar que estas labores estaban previstas para realizarse los días 1 y 2 de agosto; sin embargo, ENA Sur anunció la suspensión de los trabajos y reprogramó la maniobra.

    Yasser Yánez García

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