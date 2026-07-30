Corredor Sur: ENA anuncia cierre temporal de accesos este fin de semana entre Paitilla y Costa del Este

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La acción obedece a trabajos de alta complejidad por izajes de vigas que cruzan el Tramo Marino.

Los accesos al Corredor Sur entre Paitilla y Costa del Este, serán cerrados temporalmente este fin de semana, debido al izaje de dos vigas de 53 metros que cruzan el Tramo Marino, una maniobra de alta complejidad que forma parte del avance del Proyecto de Ampliación de los Entronques Costa del Este e Hipódromo del Corredor Sur, informó este jueves la Empresa Nacional de Autopista (ENA SUR, S.A.).

La concesionaria determinó la suspensión del tráfico para garantizar la seguridad de los usuarios y de las cuadrillas de trabajadores.

El cierre de la vía rápida se iniciará a las 11:00 p.m. del sábado 1 de agosto y se extenderá hasta las 3:00 p.m. del domingo 2 de agosto, afectando los accesos en ambos sentidos entre Paitilla y Costa del Este.

Cierre del Corredor Sur por Izaje de vigas en el Tramo Marino - Accesos habilitados. ENA

Las autoridades reiteran a los conductores la importancia de planificar sus rutas con anticipación debido al impacto que estos trabajos tendrán en la movilidad regular del fin de semana.

Se anunció que para mitigar el congestionamiento vehicular, se han establecido desvíos específicos.

Accesos habilitados

Los accesos que permanecerán habilitados son: La salida de Costa del Este hacia Tocumen, la entrada de Chanis hacia Tocumen, y la ruta desde la entrada de Chanis por la estación Delta hasta la Ford de Costa del Este.

Accesos cerrados

Por el contrario, se mantendrán cerrados los accesos desde la Ford de Costa del Este hacia Paitilla, el Tramo Marino con dirección a Paitilla, las entradas desde el viaducto de la avenida Balboa, Punta Paitilla, Vía Israel, Panamá Clinic, Punta Pacífica, el Xtra Market de Vía Israel y Coco del Mar hacia Tocumen, además de la entrada detrás de las oficinas de ENA con dirección a Paitilla.

Cierre del Corredor Sur por Izaje de vigas en el Tramo Marino - Accesos cerrados. ENA

Esta intervención forma parte del cronograma oficial de una obra diseñada para aumentar la capacidad operativa del Corredor Sur, optimizar la conectividad en estas zonas de alta densidad vehicular y mejorar el flujo del tránsito diario.

ENA SUR, S.A. apela a la comprensión de la ciudadanía y exhorta a respetar la señalización temporal y las indicaciones del personal de tránsito desplegado en el área.