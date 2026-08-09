Corredor Sur mantiene cierres y desvíos hasta la madrugada de este lunes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las restricciones afectan varios accesos desde Paitilla hasta Costa del Este y se extenderán hasta las 4:00 a.m. de este lunes 10 de agosto.

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) mantiene cierres temporales y desvíos en el Corredor Sur debido a los trabajos de ampliación de los entronques de Costa del Este e Hipódromo. Las restricciones se extenderán hasta las 4:00 a.m. de este lunes 10 de agosto.

Durante la madrugada y la jornada de este domingo se realizaron maniobras de izaje y movilización de vigas en el tramo marino, por lo que permanecen cerrados temporalmente varios accesos al Corredor Sur desde Paitilla hasta Costa del Este, en ambos sentidos.

Según ENA, los cierres son necesarios para garantizar la seguridad durante las labores de construcción y permitir el traslado e instalación de las estructuras que cruzan sobre el Corredor Sur.

Accesos que permanecen cerrados

Entrada desde Xtra Market de Vía Israel en dirección a Tocumen.

Entrada desde Coco del Mar hacia Tocumen.

Entrada desde Panamá Clinic en dirección a Tocumen.

Entrada desde Punta Pacífica hacia Tocumen.

Entrada desde Vía Israel hacia Tocumen.

Entrada desde el viaducto de avenida Balboa y Punta Paitilla hacia Tocumen.

Entrada de La Ford, en Costa del Este, en sentido hacia Paitilla.

Tramo marino en dirección hacia Paitilla.

ENA mantiene desvíos y cierres temporales en varios accesos del Corredor Sur durante las obras. Foto/Gabriel Rodríguez

Accesos habilitados

ENA informó que estos puntos se mantienen habilitados para facilitar la circulación:

Salida de Costa del Este hacia Tocumen.

Entrada desde Vía Israel hacia Paitilla.

Entrada de Chanis hacia Tocumen.

Entrada de Chanis, por La Delta, hasta La Ford de Costa del Este.

Los cierres en el Corredor Sur se mantienen hasta las 4:00 a.m. de este lunes 10 de agosto por trabajos de ampliación. Foto/Gabriel Rodríguez

La empresa recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos, utilizar los desvíos establecidos y conducir con precaución en las áreas donde se desarrollan los trabajos.

Las labores forman parte del proyecto de ampliación de los entronques de Costa del Este e Hipódromo, que busca mejorar la capacidad y la circulación vehicular en este sector de la ciudad.