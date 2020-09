Cortizo respalda informe del Minsa y dice que la ministra Eyra Ruiz no violó ninguna norma sanitaria

Reacción

Tras recibir el informe de la Región Metropolitana de Salud, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, afirmó que la ministra consejera Eyra Ruiz no violó ningún resuelto ni decreto sanitario vigente para evitar la propagación del coronavirus.

Ruiz, ministra consejera de Salud, participó la semana pasada en el funeral de una dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en la iglesia de Santa Ana, evento que fue cuestionado por la gran cantidad de personas que había en los alrededores del templo en medio de la cuarentena y que llevó al Ministerio de Salud (Minsa) a realizar una investigación.

Sacando un papel de un bolsillo del pantalón, Cortizo se remitió a leer el informe elaborado por el director metropolitano de Salud, Israel Cedeño, en el que se precisa que dentro de la iglesia se cumplieron con las normas.

“Tengo el resumen del informe: la Iglesia se inspeccionó antes, las bancas estaban señalizadas para mantener el distanciamiento; se cumplió con el 25% de la capacidad de la iglesia, se tomó temperatura antes de entrar, al iniciar la misa las puertas se cerraron, la persona no falleció por covid y la doctora no fue al entierro. En resumen la doctora Eyra Ruiz no violó ningún resuelto ni decreto”, dijo Cortizo.

Los cuestionamientos sobre este hecho se dieron luego que en redes sociales circularon videos de una gran cantidad de personas en las afueras de la iglesia en camino al sepelio; incluso personas portando la bandera del PRD y la participación de un grupo de mariachi.

Presidente @NitoCortizo leyó el informe en el que se concluye que la doctora Eyra Ruíz no incumplió ninguna normativa de salud. #LaPrensaSecuestrada sigue informando: https://t.co/v3L7VK0gUm Video: Isaac Ortega. pic.twitter.com/KHJQVR37ku — La Prensa Panamá (@prensacom) September 7, 2020

Por otro lado, el mandatario se refirió al mensaje del diputado oficialista Alejandro Magno Castillero, quien en un video le solicita más “recursos” y “nombramientos” para sus copartidarios en el distrito de Chitré, provincia de Herrera.

“Se equivocó, se equivocó”, se limitó a responder Cortizo al ser consultado sobre este mensaje que de igual forma generó serios cuestionamientos por parte de diferentes sectores de la sociedad.

Igualmente el mandatario nacional, sostuvo que el diputado [Alejandro Magno Castillero] "se equivocó", al pedir recursos para dar a quienes buscan los votos. #LaPrensaSecuestrada sigue informando: https://t.co/wKovntc3vd pic.twitter.com/Jt2lGqv12Z — La Prensa Panamá (@prensacom) September 7, 2020