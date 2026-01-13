Crean nueva licenciatura en Ciencias Aeronáuticas, para la formación universitaria de pilotos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Unión Panameña de Aviadores Comerciales (Unpac), en conjunto con la Universidad de Panamá, a través de la Facultad de Ingeniería, presentó este martes 13 de enero la Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas, orientada a la formación universitaria de pilotos en la región.

La licenciatura está diseñada exclusivamente para pilotos con licencia comercial, con el objetivo de fortalecer sus competencias en áreas como gestión, gerencia, logística y procesos. No está dirigida a estudiantes que egresan directamente de la educación secundaria, explicó el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, Elías López.

El programa reconoce la formación previa de los pilotos mediante un sistema de equivalencias, lo que permite completar la carrera en aproximadamente dos años, con un total de 142 créditos. Aunque los costos aún no han sido aprobados formalmente por el Consejo Administrativo, las autoridades aseguraron que serán accesibles y acordes con el carácter público de la universidad.

Se estima que en el primer año se matriculen alrededor de 40 pilotos idóneos, no obstante, una encuesta previa estima que hay más de 150 pilotos interesados en esta formación universitaria. La carrera se impartirá principalmente en modalidad virtual o semipresencial, considerando las exigencias laborales del sector, lo que permitirá mayor flexibilidad sin afectar la calidad académica.

En esta primera fase, la licenciatura no está abierta a técnicos aeronáuticos ni a otros profesionales del sector; sin embargo, las autoridades no descartan ampliar la oferta académica en el futuro, incluyendo programas de posgrado o maestría.

El 30 de enero que se celebra el día del piloto aviador en Panamá, se graduaron 27 nuevos aviadores.

López destacó que esta oferta académica es “innovadora y poco común en la región, ya que actualmente solo existe en países como Estados Unidos y algunas naciones europeas, lo que posiciona a Panamá como pionero en América Latina”.

Por su parte, Ilma Velásquez, secretaria general de Unpac, resaltó que la Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas marca un hito en la formación universitaria de pilotos, fortalece el posicionamiento de Panamá como referente regional y contribuye a elevar los estándares de seguridad y excelencia operacional.

La Universidad de Panamá y la Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC) lanzaron la nueva licenciatura en Ciencias Aeronáuticas, que se dará en la Facultad de Ingeniería. Cortesía

La carrera es fruto del trabajo conjunto entre la academia y Unpac, con el objetivo de elevar el nivel académico del personal aeronáutico y alinear la formación con los estándares internacionales y las demandas actuales de la industria.

El programa integra competencias técnicas, administrativas, operativas y logísticas, y está estructurado en áreas clave como seguridad aérea, navegación, medio ambiente, gestión económica y toma de decisiones responsables, preparando profesionales con una visión integral del sistema aeronáutico.

El plan de estudios contempla cinco áreas estratégicas de formación, entre ellas: seguridad y navegación aérea, facilitación de la aviación, medio ambiente y aspectos económicos del sector, detalló Velásquez.

Asimismo, incorpora un modelo académico innovador que incluye actualización tecnológica, uso de inteligencia artificial, ciberseguridad y automatización aplicadas a la aviación.

Durante la formación, los estudiantes cursarán diez asignaturas fundamentales, entre las que destacan: Derecho Aeronáutico Internacional, Psicología Aeronáutica y Bienestar Emocional, Capacidad y Eficiencia de la Navegación Aérea, Medicina Aeronáutica y Fisiología de Vuelo, Seguridad de la Aviación (AVSEC) y Facilitación, Sistema de Gestión de la Seguridad (SMS), Seguridad Operacional del Estado (SSP), Factores Humanos en la Aviación, Aerodinámica y Metodología.

Por su parte, el director de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, Rafael Bárcenas, destacó que esta nueva licenciatura representa una oportunidad clave para que los pilotos fortalezcan su formación académica y accedan a cargos administrativos y de supervisión dentro de las empresas del sector aéreo.

El funcionario subrayó que esta iniciativa complementa la formación técnica con conocimientos de gestión, en un país que cuenta con un número significativo de aerolíneas y personal aeronáutico, y que contribuye al desarrollo integral del recurso humano del sector.

Demandan más de 4 mil profesionales

Actualmente Panamá necesitarán entre 4 mil y 5 mil profesionales para cubrir las nuevas vacantes directas que se habilitarán en el país vinculadas a la aviación, como pilotos, operadores, técnicos y tripulantes.

Demandan más de 4 mil profesionales de la aeronáutica en Panamá. Cortesía

Sumado a la demanda de nuevos pilotos y personal de cabina, en los últimos años ha aumentado la necesidad de mecánicos aeronáuticos. Se estima que por cada avión se generan 70 puestos de trabajo directos.

Recientemente, el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) habilitó la carrera en técnico superior en mantenimiento de aeronaves, con el objetivo de generar en el corto plazo un número importante de trabajadores calificados en la materia. En la primera convocatoria se inscribieron 89 aspirantes, que empezaron en este mes la formación relacionada con el mantenimiento de aeronaves.