Creatividad y humor: así son los muñecos de Año Viejo rumbo a 2026

Un diablo rojo carga a los jugadores de la Selección de Fútbol de Panamá, clasificada al Mundial de 2026.
La obra, elaborada con tela foam y hojas de tallo secas, fue confeccionada por el artista Víctor Álvarez y se exhibe en Chame, a un costado de la vía Interamericana. Allí, grupos de personas se detienen para tomarse fotos y grabar videos junto a los coloridos muñecos.
Y es que, con la llegada del fin de año, varias familias en Chame, Panamá Oeste, se dedican a confeccionar los tradicionales muñecos de Año Viejo, también conocidos como “judas”, que representan a diversas figuras del acontecer nacional e internacional.
Además de los jugadores de la Sele, durante el recorrido también se pudieron apreciar personajes como La Chilindrina, Homero Simpson y Lilo & Stitch, todos recreados con creatividad y buen humor.
Este 31 de diciembre, a la medianoche, estos y otros muñecos quedarán reducidos a cenizas, como parte de una tradición que cada año suma más adeptos.
A continuación, una galería de imágenes en la que políticos, artistas y personajes populares son caricaturizados para el disfrute de propios y extraños, que celebran la creatividad de estos artistas populares.