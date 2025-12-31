Panamá, 31 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Creatividad y humor: así son los muñecos de Año Viejo rumbo a 2026

    En fotos: los muñecos de Año Viejo que despiden 2025 en Chame.

    Getzalette Reyes
    Creatividad y humor: así son los muñecos de Año Viejo rumbo a 2026
    Ingenio y humor: los muñecos de Año Viejo reflejan el 2025 en Panamá. LP Elysée Fernández

    Un diablo rojo carga a los jugadores de la Selección de Fútbol de Panamá, clasificada al Mundial de 2026.

    La obra, elaborada con tela foam y hojas de tallo secas, fue confeccionada por el artista Víctor Álvarez y se exhibe en Chame, a un costado de la vía Interamericana. Allí, grupos de personas se detienen para tomarse fotos y grabar videos junto a los coloridos muñecos.

    Y es que, con la llegada del fin de año, varias familias en Chame, Panamá Oeste, se dedican a confeccionar los tradicionales muñecos de Año Viejo, también conocidos como “judas”, que representan a diversas figuras del acontecer nacional e internacional.

    Además de los jugadores de la Sele, durante el recorrido también se pudieron apreciar personajes como La Chilindrina, Homero Simpson y Lilo & Stitch, todos recreados con creatividad y buen humor.

    Este 31 de diciembre, a la medianoche, estos y otros muñecos quedarán reducidos a cenizas, como parte de una tradición que cada año suma más adeptos.

    A continuación, una galería de imágenes en la que políticos, artistas y personajes populares son caricaturizados para el disfrute de propios y extraños, que celebran la creatividad de estos artistas populares.

    Creatividad y humor: así son los muñecos de Año Viejo rumbo a 2026
    Ingenio y humor: los muñecos de Año Viejo reflejan el 2025 en Panamá. LP Elysée Fernández
    Creatividad y humor: así son los muñecos de Año Viejo rumbo a 2026
    Creatividad y humor: así son los muñecos de Año Viejo rumbo a 2026
    Creatividad y humor: así son los muñecos de Año Viejo rumbo a 2026
    Creatividad y humor: así son los muñecos de Año Viejo rumbo a 2026
    Creatividad y humor: así son los muñecos de Año Viejo rumbo a 2026
    Creatividad y humor: así son los muñecos de Año Viejo rumbo a 2026

    Getzalette Reyes

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tribunal deja sin efecto acuerdo de pena de Mario Martinelli en el caso granos y declara nula parte de la investigación. Leer más
    • Proceso de revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján suma 2,488 firmas. Leer más
    • Jubilados y pensionados: CSS publica el calendario oficial de pagos de enero 2026. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján defiende demolición del monumento chino y asegura que fue una decisión técnica y legal. Leer más
    • Miembro de la Junta Directiva de la CSS es investigado por presunto peculado agravado. Leer más
    • Fallece el abogado Álvaro Alfredo Arias Arias. Leer más
    • Gobierno de Panamá ordena la inmediata restauración del monumento chino en el mismo sitio, en el Mirador del Puente de las Américas. Leer más