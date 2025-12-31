Creatividad y humor: así son los muñecos de Año Viejo rumbo a 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En fotos: los muñecos de Año Viejo que despiden 2025 en Chame.

Un diablo rojo carga a los jugadores de la Selección de Fútbol de Panamá, clasificada al Mundial de 2026.

La obra, elaborada con tela foam y hojas de tallo secas, fue confeccionada por el artista Víctor Álvarez y se exhibe en Chame, a un costado de la vía Interamericana. Allí, grupos de personas se detienen para tomarse fotos y grabar videos junto a los coloridos muñecos.

Y es que, con la llegada del fin de año, varias familias en Chame, Panamá Oeste, se dedican a confeccionar los tradicionales muñecos de Año Viejo, también conocidos como “judas”, que representan a diversas figuras del acontecer nacional e internacional.

Además de los jugadores de la Sele, durante el recorrido también se pudieron apreciar personajes como La Chilindrina, Homero Simpson y Lilo & Stitch, todos recreados con creatividad y buen humor.

Este 31 de diciembre, a la medianoche, estos y otros muñecos quedarán reducidos a cenizas, como parte de una tradición que cada año suma más adeptos.

A continuación, una galería de imágenes en la que políticos, artistas y personajes populares son caricaturizados para el disfrute de propios y extraños, que celebran la creatividad de estos artistas populares.