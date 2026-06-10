Panamá, 10 de junio del 2026
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    SALUD PÚBLICA

    Crece la demanda de vacuna contra el sarampión en Panamá por Mundial 2026

    El Minsa informó que aplicó más de 100 mil dosis en menos de un mes y reforzará el abastecimiento nacional con la llegada de otras 100 mil vacunas ante el aumento de viajeros hacia Estados Unidos, México y Canadá.

    Aleida Samaniego C.
    Crece la demanda de vacuna contra el sarampión en Panamá por Mundial 2026
    La vacuna contra el sarampión es una medida preventiva segura y altamente efectiva. Foto/Archivo

    El llamado a vacunarse antes de viajar a los países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha provocado un incremento en la demanda de la vacuna contra el sarampión en Panamá, lo que llevó al Ministerio de Salud (Minsa) a reforzar el abastecimiento nacional con la adquisición de 100 mil dosis adicionales.

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    La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Itzel de Hewitt, informó que este nuevo lote llegará al país entre el 12 y el 21 de junio, en respuesta al aumento sostenido de personas que buscan inmunizarse antes de viajar a Estados Unidos, México y Canadá, sedes del torneo mundialista.

    En menos de un mes, el país ha aplicado más de 100 mil dosis de la vacuna contra el sarampión, una cifra que, según las autoridades sanitarias, refleja la acogida que ha tenido la recomendación de completar los esquemas de vacunación antes de realizar viajes internacionales.

    “Actualmente estamos redistribuyendo vacunas desde las regiones con menor demanda hacia aquellas donde la solicitud ha sido mayor, como las regiones Metropolitana, San Miguelito, Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí”, explicó Hewitt.

    Refuerzan abastecimiento de vacunas

    La funcionaria reiteró que la vacuna contra el sarampión continúa disponible de manera gratuita en todas las instalaciones de salud del país y destacó que el arribo de las nuevas dosis permitirá mantener el suministro ante el incremento de la demanda.

    De Hewitt aclaró además que Panamá no registra casos autóctonos de sarampión. Hasta la fecha, el país ha confirmado dos casos importados y un caso secundario asociado al contacto con una de las personas infectadas.

    “Lo que queremos es que las personas que viajen a Canadá, México y Estados Unidos lo hagan protegidas y que, a su regreso, no introduzcan la enfermedad al país”, señaló.

    Crece la demanda de vacuna contra el sarampión en Panamá por Mundial 2026
    Fuente MINSA

    Plan de contingencia ante posibles casos

    El Minsa informó que la Dirección de Provisión de Servicios de Salud del Minsa mantiene en ejecución un Plan Nacional de Contingencia para garantizar una respuesta oportuna y coordinada ante posibles casos sospechosos de sarampión.

    Las autoridades recordaron que la vacunación sigue siendo la medida más efectiva para prevenir formas graves de la enfermedad, hospitalizaciones y muertes.

    Desde 1979, Panamá ha aplicado más de 11 millones de dosis de la vacuna contra el sarampión de forma gratuita, como parte de las estrategias de prevención y protección de la salud pública.

    El Minsa exhortó a la población a verificar su esquema de vacunación y acudir a la instalación de salud más cercana para completar las dosis correspondientes, especialmente si tienen previsto viajar durante los próximos meses.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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