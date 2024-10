Creciente impacto del cáncer: unos 417 casos nuevos al mes en Panamá

Escuchar audio noticia

En Panamá, cada hora, 14 personas son diagnosticadas con cáncer y 7 fallecen debido a esta enfermedad, lo que destaca al cáncer como uno de los mayores problemas de salud pública en los últimos años.

Con el incremento que se registra, se estima que para el año 2030 o 2040 el aumento sea del 60%.

En el Instituto Oncológico Nacional (ION), en 2012, se reportaron, por ejemplo, 600 casos nuevos de cáncer de mama en mujeres, y 10 años después, en 2022, se registraron 1,020 casos.

Julio Santamaría, director médico del ION, explicó que durante 2022 se registraron 5,024 casos de cáncer, mientras que en 2023 se contabilizaron 4,961 pacientes nuevos provenientes de todo el país, lo que representa un promedio de 417 casos nuevos al mes. De este grupo, el 72% son asegurados y el 28% no lo son.

Entre los no asegurados se encuentra Ivanna López, oriunda de Chiriquí, quien acude al ION acompañada de su esposo para recibir radioterapia durante tres meses, en su lucha contra el cáncer de mama. López, quien nunca imaginó sufrir esta enfermedad, ahora lleva un mensaje de prevención a otras mujeres, exhortándolas a hacerse sus estudios de mamografía a partir de los 40 años.

En el ION, se atienden aproximadamente 300 pacientes al día, desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Solo en los primeros cuatro meses de 2024, se han registrado 5,025 casos nuevos provenientes de pacientes atendidos en consulta externa, siendo los más frecuentes el cáncer de mama, próstata, cuello uterino, colon, endometrio, estómago y piel. Hasta abril de 2024, en consulta externa se registraron 51,353 atenciones.

Factores de riesgo

Santamaría señaló que existen factores de riesgo para el cáncer, divididos en modificables y no modificables. Entre los no modificables, mencionó la edad, explicando que, en Panamá, el promedio de vida es de 80 años, y el cáncer es más común a partir de los 60 a 65 años. “A mayor edad de la población, más casos de cáncer tendremos. Eso no se puede modificar”, afirmó.

Por otro lado, los factores modificables están asociados a los estilos de vida. Estos incluyen el tabaquismo, el consumo de alcohol, la mala alimentación, el sedentarismo y la obesidad, siendo esta última el principal factor de riesgo para el cáncer de mama después de la menopausia.

Para aumentar la concienciación, este octubre se lanza la campaña de la cinta rosada y celeste, destinada a prevenir el cáncer de mama y de próstata. Durante este mes, se incentiva el autoexamen para detectar la enfermedad en etapas tempranas. Según Santamaría, si el cáncer es detectado en etapa 1 de 4, las probabilidades de cura superan el 90%.

Las mujeres deben realizarse una mamografía cada dos años a partir de los 40, además de autoexaminarse regularmente. Los hombres, por su parte, deben hacerse el examen de próstata sin temor y acudir al médico.

#SanMiguelito | Nos unimos a la lucha contra el cáncer de mama y próstata con el encendido de luces del Cristo Redentor. ¡Detección temprana salva vidas! Durante octubre, tendremos mamografías y pruebas PSA gratis en nuestros centros de salud. #FirmesContraElCáncer pic.twitter.com/Lhy2crsR2B — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) October 5, 2024

Santamaría también destacó que el cáncer afecta no solo el cuerpo físico, sino también la mente, las emociones, y puede generar depresión y ansiedad. Además, repercute en la familia, el trabajo, el intelecto y la espiritualidad, por lo que el manejo de esta enfermedad requiere un equipo multidisciplinario.

Una atención integral

El ION es el hospital que atiende la mayoría de los casos de cáncer en el país. Cuenta con oncólogos, radioncólogos, psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, farmacéuticos, patólogos, enfermeras, radiólogos, entre muchos otros profesionales, que brindan una atención humanizada.

Además está el proyecto de la Red Oncológica Nacional donde han habilitado una sala de atención especializada.

La Red Oncológica Nacional brinda servicios de quimioterapia, algunas cirugías sencillas y consulta externa, entre otros.

Entre los hospitales que cuentan con estas unidades están: el Hospital Rafael Hernández en Chiriquí, el cual atiende a pacientes de Bocas del Toro; próximamente el Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas, el cual atenderá a pacientes de Coclé; el Hospital Regional Anita Moreno en Azuero; y se avanza en la unidad del Hospital Nicolás Solano.

Precisamente la red oncológica busca descongestionar la capital en beneficio de quienes padecen esta enfermedad.

Además se une el Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social (CSS) que, próximamente, estará recibiendo pacientes del ION como parte de la unificación del sistema de salud.