Crisis de agua en Taboga: suministro no es apto para el consumo humano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ante daños en la planta, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales suministrará agua de una nueva potabilizadora, pero solo para uso básico, ya que no es apta para consumo humano.

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) informó este sábado 2 de mayo a través de un comunicado oficial sobre una situación que afecta el suministro de agua en la isla de Taboga, tras detectarse fallas en la planta potabilizadora existente.

La medida, adoptada en conjunto con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), busca garantizar el abastecimiento mientras se resuelve la contingencia técnica.

Según el documento, el Idaan ha decidido suministrar agua proveniente de una nueva planta potabilizadora. Sin embargo, el uso de este recurso estará restringido: podrá destinarse únicamente a necesidades básicas como el aseo personal, el lavado y la limpieza del hogar, pero no es apto, por ahora, para el consumo humano.

La advertencia sanitaria introduce un elemento de preocupación entre residentes y visitantes de la isla, que dependen del suministro regular para actividades cotidianas y turísticas. La imposibilidad de consumir el agua obliga a recurrir a fuentes alternativas, lo que podría generar presión logística y económica en una comunidad con recursos limitados.

Las autoridades explicaron que actualmente se está a la espera de la certificación de laboratorio, que determinará si el agua de la nueva planta cumple con los estándares requeridos para el consumo. Este proceso de análisis es clave para restablecer la normalidad en el servicio y disipar dudas sobre la calidad del recurso.

Mientras tanto, el Idaan continúa trabajando en la reparación de la planta potabilizadora afectada.

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