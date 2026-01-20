Crisis de la basura en San Miguelito: AAUD, entre retrasos, deudas y contratos en el aire

La AAUD asume la recolección de basura en San Miguelito en medio de retrasos en la capital, tensiones políticas, contratos sin respaldo y una deuda millonaria que reabre el debate sobre el modelo de aseo en Panamá.

La decisión de que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asuma la recolección de basura en el distrito de San Miguelito no solo altera el esquema tradicional del distrito, sino que empieza a exponer las tensiones de un sistema ahora obligado a responder, de forma simultánea, en otros puntos del país, incluida la ciudad capital.

Sectores como Paraíso y otras comunidades del distrito de Panamá ya reportan retrasos en la recolección, una señal temprana de los riesgos que implica concentrar en una sola entidad la atención de varios frentes críticos del sistema de aseo.

En Paraíso, corregimiento de Ancón, la Junta de Desarrollo Local informó que el servicio correspondiente al sábado 17 de enero tuvo que ser pospuesto debido a la limitada disponibilidad de camiones y a problemas logísticos que han retrasado la atención de algunas rutas.

En la comunicación se explicó que uno de los factores determinantes es que la AAUD se encuentra brindando apoyo operativo al distrito de San Miguelito, lo cual impacta directamente la cobertura en la ciudad capital.

“Esto escapa de las manos de la Junta de Desarrollo Local y del personal operativo”, señalaron, al tiempo que ofrecieron disculpas a la población y agradecieron la comprensión ciudadana ante una situación que evidencia la presión que enfrenta actualmente la entidad.

Las autoridades confiaron en que las rutas puedan retomar su frecuencia habitual de dos veces por semana en los próximos días, aunque reconocieron que todo dependerá de la disponibilidad de equipos y personal.

Este escenario refuerza uno de los principales temores que rodean la intervención: que la concentración de responsabilidades en una sola institución, con recursos limitados, derive en retrasos sistemáticos y afectaciones cruzadas entre distritos.

Un operativo sin precedentes

Mientras tanto, la AAUD inició ayer un operativo integral de limpieza en San Miguelito con el objetivo de contener la acumulación de desechos y prevenir riesgos sanitarios en uno de los distritos más densamente poblados del país.

Según explicó Ovil Moreno, director de la AAUD, el plan fue diseñado por un equipo técnico con más de 40 años de experiencia y contempla más de 25 macrorutas, subdivididas en microrutas, para cubrir los nueve corregimientos del distrito.

El despliegue incluye más de 70 equipos, entre camiones volquetes, retroexcavadoras, vehículos de supervisión, 14 compactadores y ocho carros de rejilla, destinados a llegar a zonas de difícil acceso. También se incorporaron 70 personas privadas de libertad, quienes apoyan las labores en sectores periféricos del distrito.

Los trabajos se iniciaron en Estrella Azul y se extendieron hasta el puente de San Miguelito, con cuadrillas que se dividieron hacia El Bosque, Alto de Panamá, Los Andes y barrios como Las 500, El Crisol, Villa Lucre, Brisas y San Antonio. Posteriormente, los equipos ingresarán a calles internas para realizar un barrido general y eliminar desechos acumulados durante años.

Hay camiones volquetes y retroexcavadoras en varios puntos del distrito de San Miguelito en el proceso de recolección de basura. Isaac Ortega

Moreno destacó que, tras los primeros 18 días de intervención, la recolección diaria ya se ha estabilizado, pero insistió en que será necesario mantener operativos frecuentes para garantizar una limpieza completa y proteger la salud de los vecinos.

Además, la AAUD comunicará a las comunidades los días específicos de recolección, organizados por sectores, y realizará relimpias los domingos, además de operativos especiales para la recolección de enseres.

Choque político por la basura

El operativo de la entidad se desarrolla en medio de tensiones con la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, quien aseguró que el municipio no fue consultado antes de la intervención.

Frente a esto, Moreno explicó que la medida responde a instrucciones de la Junta Directiva de la AAUD, tras una directriz del Consejo de Gabinete, y enfatizó: “La salud de los ciudadanos no es opcional”.

El director también confirmó que será necesario el apoyo de la empresa privada, principalmente para la incorporación de compactadores, con el fin de garantizar un servicio eficiente y reducir riesgos sanitarios.

En este contexto, el exdiputado Juan Diego Vásquez calificó como “histórica” la salida de la empresa Recicladora de Vida y Salud, S.A. (Revisalud), que durante más de dos décadas estuvo a cargo de la recolección de basura en San Miguelito.

“Hoy es un día histórico para San Miguelito”, afirmó Vásquez en un video publicado ayer en su cuenta de Instagram. Para el exdiputado, la desvinculación de la empresa marca el cierre de un ciclo caracterizado por un servicio deficiente y una relación contractual que, según ha sido cuestionada durante años por vecinos y autoridades locales, no se tradujo en mejoras sostenidas para uno de los distritos más poblados y vulnerables del país.

“Una compañía que no cumplió su trabajo, pero sí supo cobrar”, sostuvo, subrayando el hastío acumulado por generaciones de residentes que convivieron con desechos acumulados, rutas irregulares y una constante sensación de abandono institucional.

Críticas al Ejecutivo y al Contralor

Lo más llamativo del mensaje de Vásquez no fue solo la celebración por la salida de la empresa concesionaria, sino sus críticas directas al contralor general de la República, Anel Flores, y al gobierno central.

Vásquez calificó de “hipocresía” los argumentos utilizados para cuestionar la capacidad de la Alcaldía de San Miguelito para iniciar operaciones propias de limpieza.

“Han querido hacer ver que la Alcaldía no podía trabajar porque no tenía contratos refrendados. La mayor hipocresía del mundo. Hoy la Autoridad de Aseo está operando en San Miguelito y en otras partes de Panamá con empresas que ni siquiera tienen contratos en camino”, afirmó.

Según el exdiputado, exigir rigor legal a unas instancias mientras se tolera informalidad contractual en otras se ha convertido en una práctica normalizada cuando conviene políticamente.

“Ni la Autoridad de Aseo, ni el Contralor ni el gobierno están pensando en San Miguelito. Buscan quedarse con dinero que no se usará para mejorar el distrito, sino para pagar deudas de empresas”, denunció.

En San Miguelito persisten varios puntos donde la basura aún no ha sido recogida. En la imagen, Calle U, corregimiento Amelia Denis de Icaza. Yartiza Mojica

Contratos sin respaldo y una deuda millonaria

En medio de sus señalamientos, Vásquez también hizo pública una nota enviada por el Consorcio Covelia Panamá, S.A. a la Autoridad de Aseo, en la que la empresa advierte que actualmente presta el servicio sin contar con un instrumento jurídico vigente que respalde formalmente la continuidad de la relación contractual.

Según Covelia, además de operar sin contrato vigente, la empresa reclama una deuda acumulada superior a los 4.7 millones de dólares por servicios ya ejecutados.

La advertencia consta en una comunicación fechada el 14 de enero de 2026, dirigida al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, como presidente de la Junta Directiva de la AAUD, bajo la referencia “Situación contractual y pagos pendientes – Contrato N.º 031-2024”.

En el documento, la empresa manifiesta su “profunda preocupación” por la situación jurídica, operativa y financiera, al no existir —según señala— ningún instrumento legal vigente que ampare formalmente la continuidad de la prestación del servicio.

Señor @AnelBoloFlores podría explicarle el país por qué usted hace su trabajo con doble estándar.



La Alcaldía de San Miguelito no podía arrancar sin refrendo; pero entonces la Autoridad de Aseo sí.



¿Usted tiene doble estándar o va a rechazar los refrendos de la AAUD? https://t.co/t5zHTqIMWZ — Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) January 19, 2026

Covelia indica que ha comunicado esta situación en al menos tres ocasiones formales, sin que hasta ahora se haya regularizado el marco contractual.

Pese a ello, afirma haber continuado prestando el servicio de manera ininterrumpida para salvaguardar la salud pública, la limpieza urbana y el interés general.

La empresa sostiene que la deuda acumulada al 31 de diciembre de 2025 supera los 4.7 millones de dólares, montos que —asegura— han sido debidamente sustentados ante la AAUD.

Celebración oficial del fin de la concesión

La alcaldesa de San Miguelito también celebró el fin de la concesión del servicio de recolección de basura que estaba a cargo de Revisalud, tras 25 años de operación en el distrito.

“Esta administración sí logró decirle ‘hasta aquí’ a la empresa que, por 25 años, había generado tanto daño a nuestro distrito de San Miguelito. El domingo 18 de enero finalmente concluyó una concesión, y eso es gracias a no ceder ante presiones”, expresó.

La decisión se produce en medio de una crisis de basura que se registra en varios puntos del distrito, con vertederos improvisados y proliferación de los llamados “pataconcitos”.

Desde este lunes, la AAUD asumió el control del servicio de recolección de desechos sólidos en San Miguelito, así como del cobro de la tasa de aseo, tras una resolución de la Junta Directiva de esa entidad por instrucción del Ejecutivo.

Sobre el choque que tuvo la semana pasada con el Gobierno central, después de que la AAUD anunciara la asunción del servicio, Hernández afirmó: “Depongo esta guerra política que ha sucedido en contra de esta administración”.

Tinacos de basura en el área de Villa Guadalupe, en el distrito de San Miguelito. Isaac Ortega

Con la AAUD al mando del servicio de recolección, San Miguelito inicia un nuevo capítulo en la limpieza del distrito. Los vecinos esperan que estas medidas se mantengan más allá de las tensiones políticas que marcaron la gestión durante años.

Sin embargo, los retrasos ya registrados en la ciudad capital y las advertencias contractuales colocan bajo presión a la Autoridad de Aseo en uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

Así, mientras San Miguelito celebra el fin de una relación contractual histórica con Revisalud, el país enfrenta una pregunta más compleja: si el nuevo modelo evitará que la basura siga acumulándose… o si, por el contrario, redistribuirá la crisis hacia otros puntos del mapa urbano.