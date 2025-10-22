Cristo Negro de Portobelo 2025: Obispo denuncia impunidad y deficiencias en justicia y salud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un fuerte llamado de atención al país fue el mensaje central del obispo de la diócesis de Colón y Guna Yala, Manuel Ochogavía, durante la homilía principal de la celebración del Cristo Negro de Portobelo.

Ochogavía abordó este 21 de octubre de 2025 temas críticos como la falta de justicia, desempleo, escasez de medicamentos y otras problemáticas de interés nacional.

El obispo expresó su preocupación por la situación del pueblo panameño: “Un pueblo expoliado, con una justicia fracasada... y ahora quieren darle perdón a todos los que han robado en este país. Yo no sé a dónde vamos a llegar. Aquí se roba y nada pasa. Ahora hay que perdonarlos”.

[Lea también: La Asamblea aprueba reforma penal que amplía el alcance del perdón y permite eliminar condenas]

Añadió que “la justicia sigue ciega, muda y atada, sirviendo a los intereses de aquellos que sólo quieren seguir lucrando a costa del dolor de cada uno de nosotros”.

Ochogavía también señaló que muchas personas acuden a honrar al Nazareno porque enfrentan dificultades como la falta de empleo y problemas en el sistema de salud, criticando la situación económica y sanitaria del país.

En su intervención, el obispo mencionó además cuestiones ambientales y de desarrollo, y cuestionó la cobertura de los medios de comunicación:

“Que los pobres en este país no tienen derecho a decir su opinión y los medios de comunicación, me van a perdonar que se lo diga, se han convertido en cómplices de ese silencio. Espero que no me corten en los noticieros de la tarde, por eso lo sabemos los cuatro millones de panameños, que vemos cómo en las manifestaciones los medios no dicen nada, no dicen nada de los heridos, no dicen nada de los asesinados, de los que han perdido la vida en las calles pidiendo justicia en este país. Nadie dijo nada. Y a los campesinos del río Indio, cuando han querido hablar, nunca los sacan, sacan solo a los administrativos del Canal de Panamá, porque ellos sí tienen el dinero para pagar el tiempo de los medios".

El obispo continuó: “En este país, si nos quejamos, es porque no tenemos planilla o porque somos radicales izquierdosos. Y eso no es cierto, porque somos un país de gente que tiene fe, de gente que trabaja duro, de gente que entrega todos los días la vida por un futuro mejor. Y parece que eso a lo que les debe importar no les importa. Duele. Y ojalá lo digo ahora aquí, no me corten los medios de comunicación porque cuando hablo de los pobres y hablo del embalse del río Indio y de la minera, me cortan”.

Ochogavía criticó el uso del hambre para doblegar la conciencia de los panameños: “Eso se hizo con los maestros y encima se los insultó”.

“En este país se han cometido pecados graves y a los ojos del Nazareno eso no está bien”.

Asimismo, llevó un mensaje de esperanza: “Necesitamos la certeza de que las cosas pueden ser mejores”, provocando aplausos y vítores dentro del templo.