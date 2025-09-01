Crivb en Panamá: alianza con Brasil para desarrollo de vacunas y biofármacos

Panamá y Brasil acordaron fortalecer la cooperación científica y tecnológica con énfasis en la producción regional de vacunas y biofármacos.

El compromiso, asumido por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil, busca desarrollar capacidades conjuntas en investigación, transferencia de conocimiento y formación de talento humano especializado.

La alianza se enmarca en los planes para establecer en Panamá el Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (Crivb-AIP), iniciativa que apunta a reducir la dependencia de la región frente a la importación de biológicos y a responder a las demandas de salud pública de Centroamérica y el Caribe.

Fiocruz, referente internacional en investigación biomédica y producción de vacunas, aportará su experiencia en investigación aplicada y desarrollo biofarmacéutico.

Para Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, este acuerdo representa una oportunidad para consolidar la soberanía tecnológica y acelerar la capacidad regional de producir soluciones sanitarias con impacto en millones de personas.

Con esta cooperación, Panamá se posiciona dentro de una red científica que busca enfrentar futuros desafíos epidemiológicos y promover la innovación en salud como herramienta de desarrollo sostenible, sostuvo Ortega Barría.

El acuerdo forma parte de la declaración conjunta emitida tras la reunión de los presidentes José Raúl Mulino y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. El Crivb-AIP será inaugurado este mes de septiembre por la Senacyt.