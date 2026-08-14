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    Jubilación

    CSS abrirá sus agencias este sábado para orientar sobre el nuevo sistema de pensiones

    La Caja de Seguro Social (CSS) abrirá este sábado 15 de agosto sus agencias administrativas a nivel nacional para orientar a los asegurados sobre las opciones del nuevo sistema de pensiones, cuyo plazo de elección vence el próximo martes 18 de agosto.

    Yaritza Mojica
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    CSS abrirá sus agencias este sábado para orientar sobre el nuevo sistema de pensiones
    Agencias de la CSS.

    La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que este sábado 15 de agosto mantendrá abiertas sus agencias administrativas a nivel nacional, de 7:30 a. m. a 3:30 p. m., para orientar a los asegurados sobre las opciones del nuevo sistema de pensiones, las cuales pueden ser consultadas a través de la herramienta “Mi Retiro Seguro”.

    +info

    Pensiones CSS: qué debe hacer antes del 18 de agosto

    El director de la CSS, Dino Mon, indicó que los asegurados activos tienen derecho a elegir una opción dentro del nuevo sistema de pensiones y deben hacerlo antes de que venza el plazo, el próximo martes 18 de agosto de 2026.

    Mon explicó que el objetivo es que los asegurados puedan realizar consultas y recibir orientación sobre las opciones disponibles dentro del sistema de pensiones, a través de la herramienta “Mi Retiro Seguro”.

    Algunos asegurados desconocen el proceso de toma de decisión que deben realizar, mientras que otros no están conformes con los cálculos de sus pensiones. Ante estas inquietudes, Mon destacó la importancia de que los ciudadanos conozcan que cuentan con mecanismos para plantear sus reclamos ante la institución.

    “Es importante lo que está diciendo, porque mucha gente no sabe que puede poner un reclamo”, afirmó.

    La atención especial se desarrollará en las agencias administrativas de la CSS a nivel nacional, con excepción de las ubicadas en Volcán, Puerto Armuelles y Boquete, en Chiriquí; Soná, en Veraguas; La Villa, en Los Santos; San Carlos y Panamá Pacífico, en Panamá Oeste, y Chepo, en Panamá Este.

    Según el director de la CSS, si la afluencia de personas continúa siendo elevada este sábado 15, podría extenderse la jornada de atención al domingo, con el objetivo de brindar mayores oportunidades a los panameños para realizar consultas y recibir orientación antes de que finalice el plazo.

    La institución recordó que, de acuerdo con el Texto Único de la Ley 51, los asegurados tienen derecho a elegir una opción dentro del nuevo sistema de pensiones y deben hacerlo antes del martes 18 de agosto.

    La CSS exhortó a los asegurados a aprovechar esta jornada para aclarar sus dudas, conocer las alternativas disponibles y tomar una decisión informada sobre su futura pensión de vejez.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad

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