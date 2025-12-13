Panamá, 13 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Nota de PrensaNOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.
    |
    AVISO

    CSS anuncia pago de pensiones y bonos especiales a jubilados el 19 de diciembre

    Aleida Samaniego C.
    CSS anuncia pago de pensiones y bonos especiales a jubilados el 19 de diciembre
    Los jubilados y pensionados cobran el viernes 19 de diciembre. Archivo

    La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el viernes 19 de diciembre de 2025 se hará efectivo el pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre, junto con los bonos especiales de fin de año, para los pensionados y jubilados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales.

    +info

    Jubilados y pensionados: así será el pago del bono navideño y permanente Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos

    De acuerdo con la entidad, además del pago regular, los beneficiarios recibirán una serie de bonos establecidos por ley, los cuales serán acreditados a quienes cumplan con los requisitos establecidos en planilla.

    Entre los beneficios anunciados se encuentra el bono de $60.00, contemplado en la Ley 51 de 2005, que será otorgado a todos los pensionados y jubilados de IVM y Riesgos Profesionales que figuren en la planilla de la segunda quincena de diciembre de 2025.

    Asimismo, se pagará el bono adicional de $100.00, conforme a la Ley 70 de 2011, dirigido a los pensionados y jubilados cuyo monto de pensión sea mayor de $800.01 y hasta $1,500.00, sin exceder los $1,600.00. Este beneficio se suma al bono de B/. 60.00 y responde a que a este grupo no se le reconoció el aumento escalonado establecido en el artículo 4 de la citada norma.

    De igual forma, la CSS recordó que se mantiene vigente el bono de $40.00, establecido en la Ley 438 de 2024, el cual será pagado a todos los pensionados y jubilados de IVM y Riesgos Profesionales que se encontraban en planilla en la primera quincena de junio de 2024. No recibirán este bono quienes ingresaron a planilla con posterioridad a esa fecha.

    Para mayor información, la institución puso a disposición de los interesados los teléfonos 513-4201, 513-1101, 513-1123 y 513-4203.

    La CSS reiteró su compromiso de garantizar pagos puntuales y transparentes, asegurando la continuidad de los beneficios que por ley corresponden a los pensionados y jubilados del país.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Los combustibles bajarán de precio a partir de este viernes 12 de diciembre. Leer más
    • Gobierno anuncia acuerdo sobre salario mínimo: así quedarán algunas tasas por regiones. Leer más
    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así será el pago del bono navideño y permanente. Leer más
    • Embajador de Estados Unidos toma el desayuno chino con la diputada Patsy Lee. Leer más
    • Estados Unidos incluye a Ramón Carretero Napolitano en la Lista Clinton. Leer más
    • Directora del Itse pide reconsideración tras ser enviada de vacaciones en medio de auditorías. Leer más