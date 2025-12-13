CSS anuncia pago de pensiones y bonos especiales a jubilados el 19 de diciembre

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el viernes 19 de diciembre de 2025 se hará efectivo el pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre, junto con los bonos especiales de fin de año, para los pensionados y jubilados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales.

De acuerdo con la entidad, además del pago regular, los beneficiarios recibirán una serie de bonos establecidos por ley, los cuales serán acreditados a quienes cumplan con los requisitos establecidos en planilla.

Entre los beneficios anunciados se encuentra el bono de $60.00, contemplado en la Ley 51 de 2005, que será otorgado a todos los pensionados y jubilados de IVM y Riesgos Profesionales que figuren en la planilla de la segunda quincena de diciembre de 2025.

Asimismo, se pagará el bono adicional de $100.00, conforme a la Ley 70 de 2011, dirigido a los pensionados y jubilados cuyo monto de pensión sea mayor de $800.01 y hasta $1,500.00, sin exceder los $1,600.00. Este beneficio se suma al bono de B/. 60.00 y responde a que a este grupo no se le reconoció el aumento escalonado establecido en el artículo 4 de la citada norma.

De igual forma, la CSS recordó que se mantiene vigente el bono de $40.00, establecido en la Ley 438 de 2024, el cual será pagado a todos los pensionados y jubilados de IVM y Riesgos Profesionales que se encontraban en planilla en la primera quincena de junio de 2024. No recibirán este bono quienes ingresaron a planilla con posterioridad a esa fecha.

Para mayor información, la institución puso a disposición de los interesados los teléfonos 513-4201, 513-1101, 513-1123 y 513-4203.

La CSS reiteró su compromiso de garantizar pagos puntuales y transparentes, asegurando la continuidad de los beneficios que por ley corresponden a los pensionados y jubilados del país.