CSS anuncia pago de pensiones y bonos especiales a jubilados el 19 de diciembre

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el viernes 19 de diciembre de 2025 se hará efectivo el pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre, junto con los bonos especiales de fin de año, para los pensionados y jubilados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales.
De acuerdo con la entidad, además del pago regular, los beneficiarios recibirán una serie de bonos establecidos por ley, los cuales serán acreditados a quienes cumplan con los requisitos establecidos en planilla.
Entre los beneficios anunciados se encuentra el bono de $60.00, contemplado en la Ley 51 de 2005, que será otorgado a todos los pensionados y jubilados de IVM y Riesgos Profesionales que figuren en la planilla de la segunda quincena de diciembre de 2025.
Asimismo, se pagará el bono adicional de $100.00, conforme a la Ley 70 de 2011, dirigido a los pensionados y jubilados cuyo monto de pensión sea mayor de $800.01 y hasta $1,500.00, sin exceder los $1,600.00. Este beneficio se suma al bono de B/. 60.00 y responde a que a este grupo no se le reconoció el aumento escalonado establecido en el artículo 4 de la citada norma.
De igual forma, la CSS recordó que se mantiene vigente el bono de $40.00, establecido en la Ley 438 de 2024, el cual será pagado a todos los pensionados y jubilados de IVM y Riesgos Profesionales que se encontraban en planilla en la primera quincena de junio de 2024. No recibirán este bono quienes ingresaron a planilla con posterioridad a esa fecha.
Para mayor información, la institución puso a disposición de los interesados los teléfonos 513-4201, 513-1101, 513-1123 y 513-4203.
La CSS reiteró su compromiso de garantizar pagos puntuales y transparentes, asegurando la continuidad de los beneficios que por ley corresponden a los pensionados y jubilados del país.