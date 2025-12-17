Panamá, 17 de diciembre del 2025

    JORNADAS DE VACUNACIÓN

    CSS aplicó más de 692 mil vacunas a niños y adultos mayores de enero a noviembre

    Aleida Samaniego C.
    La vacunación oportuna es clave para prevenir enfermedades, proteger a la población más vulnerable y evitar la sobrecarga del sistema de salud. Archivo

    El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) aplicó 692,259 dosis de vacunas entre enero y noviembre del presente año en todas las instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) en todo el país, como parte de las estrategias de prevención de enfermedades dirigidas a la población más vulnerable.

    La entidad informó que las vacunas incluidas en el esquema nacional de inmunización se aplican en los Centros de Atención, Promoción y Prevención en Salud (Capps), Unidades Locales de Atención Primaria (Ulaps), policlínicas, hospitales, asilos y en los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi).

    La vacunación está enfocada principalmente en niños menores de cinco años y adultos mayores de 60 años, considerados grupos de mayor riesgo. Durante la temporada lluviosa, las autoridades recomiendan que los adultos mayores cuenten con las vacunas contra la influenza, neumococo y toxoides, para reducir complicaciones asociadas a enfermedades respiratorias.

    En el caso de los niños menores de un año, la CSS destaca la importancia de la vacuna hexavalente, que protege contra la difteria, tétano, tosferina, poliomielitis, hepatitis B e influenza. También se enfatiza la aplicación de las vacunas contra rotavirus y neumococo.

    Para los menores de cinco años, es indispensable completar el esquema de vacunación y recibir el refuerzo de neumococo. Además, se recomienda iniciar el esquema con la vacuna MMR, que protege contra el sarampión, la papera y la rubéola, así como la aplicación de la vacuna contra la hepatitis A, que consta de una sola dosis, y la de varicela, que requiere dos dosis.

    A partir de los 4 o 5 años de edad, los niños deben recibir el refuerzo de la vacuna tetravalente, que protege contra la difteria, tosferina, tétano, polio, Haemophilus influenzae e influenza.

    Las autoridades de salud reiteraron que la prevención mediante la vacunación oportuna es clave para mantener una población sana y evitar la sobrecarga del sistema de salud con enfermedades que pueden prevenirse.

