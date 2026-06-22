Panamá, 22 de junio del 2026
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    REGLAMENTACIÓN

    CSS aprueba reglamento de afiliación para conductores y auxiliares del transporte

    La CSS aprobó un reglamento que establece la afiliación obligatoria de conductores y auxiliares de transporte independiente, con aportes desde $500 mensuales para pensiones y opción de cobertura de salud.

    Aleida Samaniego C.
    CSS aprueba reglamento de afiliación para conductores y auxiliares del transporte
    Conductores y auxiliares del transporte público en Panamá deberán afiliarse obligatoriamente a la Caja de Seguro Social (CSS). Foto/Elysée Fernández

    La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) aprobó el Reglamento de Afiliación Obligatoria para Conductores y Auxiliares de Conductores, una medida que establece un régimen especial de incorporación al sistema de seguridad social para trabajadores independientes del transporte público de pasajeros en Panamá.

    La decisión fue adoptada mediante la Resolución No. 58,705-2026-J.D., publicada en Gaceta Oficial el 19 de junio de 2026, y forma parte de los esfuerzos institucionales por ampliar la cobertura del sistema de seguridad social hacia sectores con baja afiliación histórica.

    De acuerdo con el documento oficial, la medida responde a la necesidad de incorporar a conductores y ayudantes que operan de forma independiente y que, según la CSS, presentan bajos niveles de cotización, lo que limita su acceso a prestaciones en caso de invalidez, vejez o muerte.

    El reglamento establece que los conductores y auxiliares deberán cotizar el 9.36% sobre el ingreso que declaren voluntariamente, el cual no podrá ser inferior a $500 mensuales. Este ingreso servirá como base para el cálculo de las prestaciones del riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte.

    Además, se establece la figura de corresponsabilidad del propietario del certificado de operación, quien deberá suministrar información sobre los conductores que operan bajo dicho permiso y velar por el cumplimiento de la afiliación y el pago de las cuotas correspondientes.

    Adjuntos

    CSS - Transporte.pdf

    El reglamento también permite la afiliación voluntaria al riesgo de Enfermedad y Maternidad, lo que daría acceso a servicios de salud y subsidios por enfermedad o maternidad. En este caso, la cotización será del 8.5% sobre el ingreso declarado, con un mínimo de $800 mensuales.

    La CSS argumenta que esta medida busca avanzar hacia la universalización de la cobertura de la seguridad social y fortalecer la protección económica de este sector laboral, especialmente ante contingencias que afectan su capacidad de generar ingresos.

    El reglamento define al conductor independiente como la persona natural que opera un vehículo de transporte público de pasajeros por cuenta propia, mientras que el auxiliar es quien brinda apoyo directo en la operación del servicio y atención a los usuarios.

    La resolución establece que el nuevo régimen sustituye disposiciones anteriores que le sean contrarias y entrará en vigencia una vez sea publicada en Gaceta Oficial.

    La propuesta fue aprobada en dos debates por la Junta Directiva de la CSS, en sesiones realizadas el 9 y el 11 de junio de 2026, y será implementada por la administración de la institución.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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