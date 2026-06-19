CSS cancela licitación de $1.1 millones para renovar fachadas del Complejo Hospitalario

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entidad canceló la licitación de $1.1 millones luego de que la Comisión Evaluadora determinara que las dos propuestas incumplían requisitos establecidos en el pliego de cargos.

La Caja de Seguro Social (CSS) canceló una licitación pública valorada en más de $1.1 millones tras rechazar las dos propuestas presentadas para el proyecto denominado “Estudio, anteproyecto, diseño, desarrollo de planos, especificaciones técnicas y construcción de la nueva fachada de la Policlínica General y Especializada del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid”.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución No. ADENL-DNC-317-2026-D.G., del 20 de mayo de 2026, firmada por el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez.

El acto público buscaba contratar los servicios necesarios para el diseño y construcción de la nueva fachada de esta instalación de salud, cuyo precio de referencia fue fijado en $1,135,630.00.

De acuerdo con las especificaciones técnicas, el proyecto contemplaba la conservación y modernización de las fachadas de los edificios General y Especializada del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

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Entre los trabajos previstos figuraban la limpieza, remoción de suciedad, sellado e impermeabilización de los mosaicos existentes, así como la instalación de un sistema de paneles ventilados metálicos microperforados.

La propuesta también contemplaba la conservación de los característicos aleros de hormigón tipo cascada que forman parte de la arquitectura original de las edificaciones. Para las nuevas fachadas podían utilizarse materiales como acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio y otras aleaciones metálicas.

Fachada aérea del centro hospitalario. Foto/Gabriel Rodríguez

Además, la obra incluía mejoras en la iluminación exterior de calles, estacionamientos, áreas verdes y fachadas; la reparación de aceras y pisos deteriorados; la actualización de la señalización interna y externa; y la incorporación de facilidades para personas con discapacidad, entre ellas rampas, servicios sanitarios y estacionamientos adaptados, conforme a la normativa vigente.

Según la resolución, la apertura de propuestas se realizó el 24 de abril de 2026 y contó con la participación de dos empresas. Suministro y Equipos Anchor, S.A. presentó una oferta por $1,070,575.23, mientras que SESJO, S.A. propuso ejecutar la obra por $1,128,000.00.

Tras evaluar la documentación presentada por ambas compañías, la comisión evaluadora concluyó que las ofertas incumplían los requisitos de ponderación establecidos en el pliego de cargos, por lo que recomendó declarar desierto el procedimiento de selección de contratista.

La recomendación fue remitida a la Dirección Ejecutiva Nacional de Infraestructura y Servicios de Apoyo, que posteriormente la elevó a la Dirección Ejecutiva Nacional de Compras para los trámites correspondientes.

Con base en ese informe, la CSS resolvió rechazar ambas propuestas y cancelar el acto público, dejando sin efecto el proceso de contratación.

El Complejo sigue siendo el mayor hospital del país, en su categoría de cuarto nivel de atención, con un número de camas de entre 600 y 675. Foto/Gabriel Rodríguez

El proceso de licitación comenzó en abril de este año, según consta en el portal Panamá Compra.