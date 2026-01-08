CSS carece de unidad de cuidados intensivos especializada para pacientes quemados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Desde hace más de ocho años, médicos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid denuncian la ausencia de una UCI para quemados graves, situación que aumenta la mortalidad. La CSS asegura que trabaja en un proyecto para habilitar una unidad especializada en la Ciudad de la Salud.

La mayoría de los pacientes quemados que llegan a la unidad de cuidados intensivos (UCI) fallecen porque no existe una sala especializada que cumpla con los requisitos mínimos, advierten cirujanos plásticos e intensivistas del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social (CSS), donde esta situación se mantiene sin solución desde hace más de ocho años.

Cirujanos plásticos, intensivistas y otros profesionales de la salud del hospital, a lo largo de varias administraciones, han alertado sobre la gravedad del problema, señalando que la falta de una UCI especializada para quemados graves provoca que los pacientes ingresen en condiciones críticas y se expongan a infecciones severas y múltiples complicaciones, lo que incrementa significativamente la mortalidad.

Según los galenos, todo paciente “gran quemado” —aquél que presenta más del 20% de superficie corporal afectada— debe ser manejado en una UCI de quemados graves, que es diferente a las demás UCI del hospital. En estas unidades especializadas, los intensivistas son responsables del manejo clínico, mientras que los cirujanos plásticos llevan a los pacientes al quirófano cada dos días para realizar la curación de las heridas.

El personal médico ha documentado que la atención de pacientes con quemaduras requiere aislamiento, control estricto de infecciones, equipos especializados y cuidados continuos, condiciones que actualmente no se garantizan en el hospital. Esta carencia hace que incluso lesiones que podrían tratarse con éxito en un entorno adecuado terminen desarrollando complicaciones graves y potencialmente mortales.

Asimismo, recuerdan que desde 2018 han observado con preocupación que muchos pacientes fallecen por infecciones mientras permanecen en UCI no preparadas para quemados, una situación que consideran urgente de corregir para reducir la mortalidad y mejorar los resultados clínicos.

Situación actual de la atención

Frente a esta situación, la CSS ha asegurado que los pacientes con quemaduras graves reciben atención dentro de las UCI existentes en el hospital, cumpliendo con los estándares de cuidado disponibles. No obstante, la institución reconoce que existen factores que han limitado la apertura de una UCI exclusiva para quemados.

Entre estos factores, la CSS destaca la baja incidencia de casos graves de quemaduras en el país, lo que dificulta justificar la existencia de una unidad especializada permanente. Además, la concentración de casos en hospitales de referencia, como el Hospital Santo Tomás, se plantea como una estrategia para optimizar recursos y garantizar un manejo integral y especializado, práctica que también se aplica en otros países con baja frecuencia de pacientes quemados.

Otro desafío es el recurso humano especializado, ya que la atención de pacientes quemados requiere cirujanos plásticos, intensivistas, enfermeras y terapeutas con formación específica. Aunque la CSS cuenta con profesionales calificados, su número no es suficiente para destinar un equipo exclusivo a una unidad especializada.

Riesgo y consecuencias

A pesar de estas explicaciones, los médicos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid insisten en que la falta de infraestructura y recursos pone en riesgo la vida de los pacientes y limita la capacidad de ofrecer un tratamiento seguro y efectivo.

“La creación de una unidad especializada no solo permitiría un mejor manejo clínico, sino que también reduciría la mortalidad y las complicaciones derivadas de la atención en espacios que no cumplen con los estándares requeridos”, explicaron los galenos.

La situación plantea un dilema entre la optimización de recursos y la necesidad de atención especializada para un grupo vulnerable de pacientes, cuyos casos, aunque pocos en número, requieren condiciones técnicas y humanas que actualmente no se pueden garantizar en el complejo hospitalario. Mientras tanto, los médicos continúan atendiendo a los pacientes quemados en las UCI existentes, conscientes de que la falta de infraestructura sigue siendo un riesgo significativo.

Proyecto de UCI especializada en quemados

La CSS manifestó que existe un proyecto en desarrollo para habilitar una UCI especializada en quemados en la Ciudad de la Salud, como parte de una estrategia proactiva para fortalecer su capacidad de respuesta y garantizar la mejor atención a los asegurados.

Según la institución, se están adecuando activamente las instalaciones y organizando la atención administrativa y clínica, así como identificando y capacitando al personal necesario para la apertura de la unidad.

La CSS reconoce que contar con una unidad propia permitirá una respuesta más rápida, continuidad en el cuidado, mejor integración con otros servicios de la institución, como rehabilitación y cirugía plástica, y la posibilidad de formación especializada dentro de la institución.

La creación de esta UCI especializada permitirá ofrecer un tratamiento seguro, continuo y de alta calidad, evitando que pacientes con quemaduras graves sean atendidos en entornos que no cumplen con las condiciones requeridas.

Especialistas coinciden en que, aunque la frecuencia de casos de quemaduras graves sea relativamente baja, cada paciente requiere atención inmediata y adecuada, ya que las complicaciones pueden ser mortales.

La falta de unidades especializadas significa que cada caso representa un riesgo para la vida y un desafío para los equipos médicos, que deben improvisar cuidados en condiciones limitadas.

Mientras la unidad se habilita, los médicos continúan trabajando bajo presión, conscientes de que la capacidad de respuesta actual no es suficiente para garantizar la seguridad de todos los pacientes. La expectativa es que, una vez inaugurada, la UCI especializada transforme el manejo de las quemaduras graves en Panamá, reduciendo la mortalidad y mejorando la calidad de vida de quienes sobreviven a estos incidentes.