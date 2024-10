CSS entrará en Alerta Verde por fiestas patrias

Escuchar audio noticia

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, a partir de las 6:00 p.m. del sábado 2 de noviembre, la entidad estará en Alerta Verde por las fiestas patrias, con el fin de atender las emergencias que se registren ante la movilización masiva de personas, sobre todo al interior del país.

En un comunicado, la entidad resalta que la alerta incluye al Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de Pacientes, los Servicios de Urgencias y las unidades ejecutoras de la red sanitaria a nivel nacional.

Se detalla que la Alerta Verde empieza a regir a las 6:00 p.m. del sábado 2 de noviembre de 2024 hasta las 7:00 a.m. del miércoles 6. Además, la alerta se desarrollará desde las 6:00 a.m. del sábado 9 de noviembre hasta la medianoche del lunes 11 y desde las 6:00 p.m. del miércoles 27 hasta las 7:00 a.m. del viernes 29.

De igual forma, se destaca que la alerta está dirigida al personal de los servicios de urgencias y coordinaciones médicas, al tiempo que se ha instruido a los directores médicos a nivel nacional proporcionar la cantidad de funcionarios que requieran las unidades ejecutoras.

La coordinadora nacional de los Servicios de Urgencia de la CSS, Aurora Vernaza, dijo que los servicios estarán disponibles en 30 instalaciones de salud a nivel nacional, con atención las 24 horas del día, a través del personal médico, de enfermería y técnicos de laboratorio y radiología.

La entidad le recomienda a la población tener cuidado con la preparación de alimentos y la ingesta de comida en expendios públicos. Asimismo, se aconseja evitar la exposición al sol mediante el uso de protector solar.