Panamá, 08 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SALUD PÚBLICA

    CSS habilita citas de laboratorio: horario de atención, cómo agendar y policlínicas

    La cita se puede solicitar llamando al 199, seleccionando la opción 2 y siguiendo las indicaciones del sistema.

    Aleida Samaniego C.
    CSS habilita citas de laboratorio: horario de atención, cómo agendar y policlínicas
    El servicio de citas telefónicas para laboratorio de la CSS está disponible de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. Cortesía

    La Caja de Seguro Social (CSS) informó que habilitó el servicio de citas telefónicas para laboratorio en 12 unidades de salud en todo el país, con el objetivo de facilitar el acceso de los asegurados y evitar que tengan que acudir previamente a las instalaciones.

    A través del número 199, los usuarios pueden agendar su cita tanto desde teléfonos celulares como fijos, de manera rápida y sencilla.

    Horario de atención

    El servicio de citas telefónicas para laboratorio está disponible de:

    • Lunes a viernes

    • 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

    Pasos para solicitar la cita de laboratorio

    1. Llamar al 199 desde un teléfono fijo o celular.

    2. Una vez conectada la llamada, seleccionar la opción 2.

    3. Seguir las indicaciones del sistema para completar la solicitud.

    Policlínicas y hospitales con citas telefónicas de laboratorio

    Provincia de Chiriquí

    • Hospital Dr. Rafael Hernández – David

    • Policlínica Dr. Gustavo A. Ríos – David

    Provincia de Coclé

    • Policlínica Manuel Paulino Ocaña – Penonomé

    • Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas – Aguadulce

    • Policlínica San Juan de Dios – Natá

    Panamá Oeste

    • Policlínica Dr. Juan Vega Méndez – San Carlos

    • Policlínica Dr. Santiago Barraza – La Chorrera

    Provincia de Panamá

    • Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés – Calidonia

    • Policlínica Dr. Edilberto Culiolis – Las Cumbres

    • Policlínica Don Alejandro De La Guardia Hijo – Betania

    • Policlínica Dr. Joaquín Vallarino – Juan Díaz

    • Policlínica Generoso Guardia – Santa Librada

    Con esta iniciativa, la CSS busca optimizar la atención y reducir las filas, facilitando a los asegurados la gestión de sus citas de laboratorio sin necesidad de desplazarse con anticipación.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar del 9 al 13 de febrero. Leer más
    • Panamá reporta un nuevo frente frío, el cual provocará condiciones ventosas. Leer más
    • Precedente judicial: Tribunal revoca suspensión salarial y de cargo a docente. Leer más
    • Michael Amir Murillo se une al Besiktas de Turquía. Leer más
    • De Zerbi endurece su discurso y justifica la salida de Murillo por falta de compromiso. Leer más
    • El 18 de febrero empieza el censo socioeconómico en la ruta del tren Panamá-Paso Canoas. Leer más
    • Conflicto por Puerto Barú: ministro de Ambiente llama al diálogo tras secuestro de activos a organizaciones ambientales. Leer más