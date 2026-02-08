CSS habilita citas de laboratorio: horario de atención, cómo agendar y policlínicas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La cita se puede solicitar llamando al 199, seleccionando la opción 2 y siguiendo las indicaciones del sistema.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que habilitó el servicio de citas telefónicas para laboratorio en 12 unidades de salud en todo el país, con el objetivo de facilitar el acceso de los asegurados y evitar que tengan que acudir previamente a las instalaciones.

A través del número 199, los usuarios pueden agendar su cita tanto desde teléfonos celulares como fijos, de manera rápida y sencilla.

Horario de atención

El servicio de citas telefónicas para laboratorio está disponible de:

Lunes a viernes

6:00 a.m. a 5:00 p.m.

Pasos para solicitar la cita de laboratorio

Llamar al 199 desde un teléfono fijo o celular. Una vez conectada la llamada, seleccionar la opción 2. Seguir las indicaciones del sistema para completar la solicitud.

Policlínicas y hospitales con citas telefónicas de laboratorio

Provincia de Chiriquí

Hospital Dr. Rafael Hernández – David

Policlínica Dr. Gustavo A. Ríos – David

Provincia de Coclé

Policlínica Manuel Paulino Ocaña – Penonomé

Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas – Aguadulce

Policlínica San Juan de Dios – Natá

Panamá Oeste

Policlínica Dr. Juan Vega Méndez – San Carlos

Policlínica Dr. Santiago Barraza – La Chorrera

Provincia de Panamá

Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés – Calidonia

Policlínica Dr. Edilberto Culiolis – Las Cumbres

Policlínica Don Alejandro De La Guardia Hijo – Betania

Policlínica Dr. Joaquín Vallarino – Juan Díaz

Policlínica Generoso Guardia – Santa Librada

Con esta iniciativa, la CSS busca optimizar la atención y reducir las filas, facilitando a los asegurados la gestión de sus citas de laboratorio sin necesidad de desplazarse con anticipación.