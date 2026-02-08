CSS habilita citas de laboratorio: horario de atención, cómo agendar y policlínicas

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que habilitó el servicio de citas telefónicas para laboratorio en 12 unidades de salud en todo el país, con el objetivo de facilitar el acceso de los asegurados y evitar que tengan que acudir previamente a las instalaciones.
A través del número 199, los usuarios pueden agendar su cita tanto desde teléfonos celulares como fijos, de manera rápida y sencilla.
Horario de atención
El servicio de citas telefónicas para laboratorio está disponible de:
Lunes a viernes
6:00 a.m. a 5:00 p.m.
Pasos para solicitar la cita de laboratorio
Llamar al 199 desde un teléfono fijo o celular.
Una vez conectada la llamada, seleccionar la opción 2.
Seguir las indicaciones del sistema para completar la solicitud.
Policlínicas y hospitales con citas telefónicas de laboratorio
Provincia de Chiriquí
Hospital Dr. Rafael Hernández – David
Policlínica Dr. Gustavo A. Ríos – David
Provincia de Coclé
Policlínica Manuel Paulino Ocaña – Penonomé
Policlínica Dr. Manuel de Jesús Rojas – Aguadulce
Policlínica San Juan de Dios – Natá
Panamá Oeste
Policlínica Dr. Juan Vega Méndez – San Carlos
Policlínica Dr. Santiago Barraza – La Chorrera
Provincia de Panamá
Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés – Calidonia
Policlínica Dr. Edilberto Culiolis – Las Cumbres
Policlínica Don Alejandro De La Guardia Hijo – Betania
Policlínica Dr. Joaquín Vallarino – Juan Díaz
Policlínica Generoso Guardia – Santa Librada
Con esta iniciativa, la CSS busca optimizar la atención y reducir las filas, facilitando a los asegurados la gestión de sus citas de laboratorio sin necesidad de desplazarse con anticipación.