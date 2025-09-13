Panamá, 13 de septiembre del 2025

    SALUD

    CSS habilitará 30 camas adicionales en la Ciudad de la Salud por aumento de casos respiratorios en niños

    Getzalette Reyes
    La CSS informó que refuerza la atención infantil en Ciudad de la Salud. Foto/Cortesía

    La Caja de Seguro Social (CSS) informó que trabaja en la habilitación de 30 nuevas camas y en el refuerzo del personal de enfermería en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud.

    Saturación en el Hospital del Niño obliga a suspender cirugías electivas y trasladar pacientes a la Ciudad de la Salud

    La medida responde al incremento de cuadros respiratorios en la población infantil, lo que ha sobrecargado la capacidad de atención en el Hospital del Niño y el Hospital Pediátrico.

    En coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa), hasta el momento se han trasladado 70 niños asegurados desde el Hospital del Niño hacia las salas de hospitalización de la Ciudad de la Salud.

    De acuerdo con la CSS, la intensidad de las lluvias de esta temporada ha generado un aumento en los casos de virus sincitial respiratorio (VSR) y de gripe, entre otras enfermedades, que afectan principalmente a niños y adultos mayores.

    El VSR es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por el aire, a través de gotículas respiratorias de personas infectadas, y puede provocar infecciones graves como bronquiolitis y neumonía.

    El VRS puede causar infecciones pulmonares graves, especialmente en bebés, adultos mayores y personas con problemas médicos serios. Foto/Cortesía

    El director médico del Hospital de Especialidades Pediátricas, Dr. Alejandro Martínez, explicó que actualmente la instalación cuenta con 94 camas, distribuidas entre cuidados intensivos, semiintensivos, hemato-oncología y dos salas de hospitalización.

    El especialista recomendó a los padres acudir a la instalación de salud más cercana si sus hijos presentan síntomas respiratorios por varios días sin mejoría, a fin de evitar complicaciones graves.

    Getzalette Reyes

