CSS licita más de $91 millones en medicamentos: 57 empresas compiten

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Caja de Seguro Social (CSS) realizó la Licitación de Precio Único No. 01-2026, valorada en $91,979,892.00, destinada al suministro, almacenamiento, transporte y entrega de 348 renglones de medicamentos de síntesis química durante un período de 15 meses, con el objetivo de garantizar un abastecimiento continuo en todas las instalaciones del país.

Este modelo de Precio Único permite fijar tarifas homogéneas para todas las unidades ejecutoras de la entidad, lo que facilita la adquisición de mayores volúmenes a mejores costos, sin comprometer la calidad.

La CSS licita la compra de medicamentos. Archivo

En el acto participaron 57 empresas, lo que refleja un procedimiento transparente, abierto y con reglas definidas que impulsan la competencia en el mercado farmacéutico.

Los medicamentos licitados incluyen tratamientos para patologías comunes y crónicas como hipertensión, diabetes tipo 2, dislipidemia, asma, depresión, ansiedad, enfermedades infecciosas y alergias, entre otras, lo que representa una cobertura amplia para la población asegurada.

El acto fue público y transmitido en vivo a través del canal de YouTube de la CSS, donde pueden verificarse los renglones participantes y el desarrollo completo del proceso, reforzando así el compromiso de la institución con la transparencia.

Con esta iniciativa, la CSS reafirma su principio de que “el paciente es primero”, al fortalecer el abastecimiento oportuno de medicamentos y garantizar que los asegurados reciban sus tratamientos sin interrupciones.