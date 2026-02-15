CSS mantiene 59 ambulancias operativas, pero 32 están fuera de circulación por procesos técnicos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La alta demanda de traslado de pacientes en ambulancia desde centros de atención primaria de la Caja de Seguro Social (CSS) hacia hospitales de mayor complejidad, como el Susana Jones, en Villa Lucre; el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, en la vía Transístmica; o la Ciudad de la Salud, entre otros, es un proceso que para los asegurados implica una larga espera.

Aunque el tiempo de respuesta varía, en muchos casos las autoridades atribuyen la demora a la alta demanda generada por el repunte de enfermedades —las enfermedades respiratorias en la entrada de la temporada lluviosa, por ejemplo—; sumado al congestionamiento vehicular y a la poca cortesía de algunos conductores para ceder el paso a estos vehículos de emergencia.

Se estima que, por día, las ambulancias de la CSS trasladan 161 pacientes en diferentes partes del país.

Actualmente, la CSS mantiene 59 ambulancias operativas entre todas sus regionales. La flota está compuesta por 23 ambulancias 4x4 (vehículos todoterreno equipados para el traslado de pacientes en zonas de difícil acceso) y 36 ambulancias 4x2 (para zonas urbanas o semiurbanas), todas equipadas como unidades de soporte vital avanzado.

Carlos Cerrud, jefe nacional del Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de Pacientes (Dengedtp), destacó que la CSS mantiene una flota nacional de ambulancias 100% operativa, con cobertura en todo el país y un servicio ininterrumpido las 24 horas del día, durante todo el año.

Sin embargo, al calificar el estado de la flota el funcionario no toma en cuenta una cantidad significativa de ambulancias que, aunque siguen formando parte del equipo de la institución para labores de emergencia, catalogan como “inactivas”. Se trata de 32 unidades que se encuentran fuera de circulación y que deberían reforzar el sistema de traslado de pacientes, pero que se encuentran en los estacionamientos del edificio Los Mosqueteros, ubicado en la vía Transístmica. Algunos vecinos del lugar y transeúntes lo llaman el “cementerio de ambulancias”.

Cerrud explicó a La Prensa que las unidades fuera de circulación forman parte de los procesos técnicos y administrativos normales de una flota sometida a alta exigencia.

De las 32 ambulancias fuera de circulación, siete están en proceso de descarte, mientras que ocho requieren mantenimiento correctivo por parte de la empresa proveedora, aunque esta no dispone del espacio físico necesario para albergarlas durante las reparaciones, explicó el jefe nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de Pacientes.

Una flota significativa de ambulancias están inactivas en un patio del edificio Los Mosqueteros en la vía Transístmica. Se trata de 32 unidades se encuentran fuera de circulación. Foto: LP/ Elysée Fernández

Las 17 ambulancias restantes necesitan reparaciones y reemplazo de piezas. El costo estimado para estas labores asciende a $15,000 e incluye mano de obra.

Según Cerrud, la CSS cuenta con un taller mecánico y personal técnico capacitado para recuperar estas unidades. “Las compras de repuestos han sido gestionadas. El tiempo de ejecución depende del proceso regular de compras que está en curso. Damos seguimiento para que se cumpla en el menor tiempo posible”, indicó.

Flota activa y cobertura nacional

La flota operativa de la CSS está compuesta por 59 ambulancias, todas equipadas como unidades de soporte vital avanzado. Esto significa que disponen de monitores, desfibriladores, ventiladores y equipamiento especializado para la atención prehospitalaria y el traslado de pacientes en estado crítico, indicó el funcionario.

La flota está distribuida en todo el territorio nacional para garantizar la cobertura del servicio de emergencias y traslados. Según datos oficiales, la provincia de Panamá concentra 10 unidades, mientras que Bocas del Toro lidera la asignación con 16 ambulancias, siendo la región con mayor número de vehículos destinados a la atención prehospitalaria.

En el resto del país, la distribución es la siguiente: Coclé cuenta con 6 ambulancias; Chiriquí, 7; Veraguas, 4; Panamá Oeste, 4; Los Santos, 4; Colón, 3; Panamá Este (Chepo), 3; y Herrera, 2. Esta asignación responde a criterios de demanda del servicio, cobertura geográfica y necesidades operativas en cada región.

Con respecto a las atenciones que brinda el servicio de ambulancias, la CSS informó que durante 2025 se registraron 58,959 atenciones, que incluyen asistencia prehospitalaria y traslados desde centros de menor a mayor complejidad.

De ese total, 42,139 atenciones (71.5%) correspondieron a pacientes asegurados, mientras que 16,820 (28.5%) fueron a no asegurados, lo que representa un promedio de 161 atenciones diarias en todo el país, destacó la entidad.

Renovación reciente y planes futuros

Según los informes de la CSS, la mas reciente adquisición de ambulancias se realizó en dos fases: 10 unidades 4x4 entregadas en diciembre de 2024 y 45 ambulancias 4x2 en junio de 2025, para un total de 55 nuevas unidades incorporadas.

Actualmente, la CSS no mantiene licitaciones en curso; sin embargo, la institución indicó que evalúa permanentemente las necesidades de las distintas regiones.

La administración reiteró que, debido a que el servicio de ambulancias es ininterrumpido, es indispensable contar con unidades de respaldo. Asimismo, aseguró que en las futuras adquisiciones se seguirá incorporando tecnología biomédica de punta y que cada ambulancia opera con personal especializado y sistemas de comunicación, con el fin de garantizar una atención oportuna orientada a salvar vidas.