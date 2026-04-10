Panamá, 10 de abril del 2026

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    Jubilados y pensionados

    CSS pagará quincena y bono de $50 el 17 de abril: ¿quiénes quedan excluidos?

    El pago se realizará de forma simultánea para quienes reciben sus ingresos mediante transferencia bancaria (ACH) y para aquellos que hacen retiro por cheque en agencias.

    Aleida Samaniego C.
    CSS pagará quincena y bono de $50 el 17 de abril: ¿quiénes quedan excluidos?
    El beneficio será de $50.00 y forma parte de los beneficios establecidos en la Ley 438, promulgada el 14 de junio de 2024. Foto/iStock

    La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que el próximo 17 de abril desembolsará la segunda quincena del mes junto con el bono permanente de $50.00 dirigido a jubilados y pensionados, aunque la entidad advirtió que el beneficio no aplicará para todos.

    Según el calendario oficial, el pago se realizará de forma simultánea para quienes reciben sus ingresos mediante transferencia bancaria (ACH) y para aquellos que hacen retiro por cheque en agencias.

    No obstante, la CSS reiteró que existe un requisito determinante para acceder al bono: haber estado activo en planilla hasta el 14 de junio de 2024. Quienes no cumplan con esta condición, o no formen parte de los programas establecidos, quedarán excluidos del aporte económico.

    El beneficio está dirigido a jubilados del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), pensionados del Subsistema Mixto y beneficiarios de Riesgos Profesionales, siempre que mantengan su estatus vigente dentro del sistema.

    CSS pagará quincena y bono de $50 el 17 de abril: ¿quiénes quedan excluidos?

    La institución subrayó que este pago forma parte de las medidas adoptadas por ley para reforzar los ingresos de la población jubilada y pensionada, en medio de las presiones económicas que enfrenta este sector.

    El bono de $50, considerado un apoyo permanente, continúa siendo objeto de seguimiento por parte de los beneficiarios, especialmente ante las restricciones que determinan quiénes pueden acceder al mismo.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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