CSS realiza telecirugía histórica: operan desde Panamá a paciente en Chiriquí

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cirujanos de la Ciudad de la Salud operaron a un paciente en Chiriquí mediante un sistema robótico conectado a 440 kilómetros de distancia, en la primera telecirugía entre hospitales de distintas provincias del país.

Un equipo de cirujanos ubicado en la Ciudad de la Salud, en la provincia de Panamá, operó en tiempo real a un paciente que se encontraba en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, en Chiriquí, mediante un sistema de cirugía robótica conectado a 440 kilómetros de distancia.

El procedimiento, una prostatectomía robótica practicada a un hombre de 67 años, se convirtió en la primera telecirugía realizada entre hospitales ubicados en provincias distintas de Panamá.

La intervención fue posible gracias al sistema robótico instalado en el hospital chiricano y a una consola ubicada en la Ciudad de la Salud, desde donde los especialistas controlaron los movimientos del equipo quirúrgico durante la operación.

Según la Caja de Seguro Social (CSS), la cirugía tuvo una duración aproximada de dos horas y media y transcurrió sin inconvenientes relevantes. La institución informó que no se registraron diferencias perceptibles frente a una cirugía robótica realizada con el especialista en el mismo quirófano.

Uno de los factores técnicos que permitió la operación fue la baja latencia de la conexión entre ambos centros hospitalarios. De acuerdo con la CSS, el retraso en la transmisión fue de apenas 16 milisegundos, lo que permitió que los movimientos ejecutados por los cirujanos desde la capital fueran reproducidos casi de forma inmediata por el robot ubicado en Chiriquí.

La telecirugía permite que un especialista controle instrumentos quirúrgicos a distancia mediante una conexión de alta capacidad. A diferencia de una consulta médica virtual, el cirujano dirige directamente el procedimiento mediante el sistema robótico, mientras otro equipo médico permanece junto al paciente para asistir durante la intervención.

Aunque representa una novedad para la red pública de salud panameña, la cirugía robótica es una tecnología con décadas de evolución. Los primeros sistemas comenzaron a desarrollarse en la década de 1980 y posteriormente avanzaron hacia plataformas que permitieron a los cirujanos controlar equipos desde consolas separadas del paciente.

Ese desarrollo dio paso a los actuales sistemas de cirugía robótica y telecirugía utilizados en hospitales de distintos países.

No es la primera telecirugía en Panamá

Aunque la CSS calificó el procedimiento como un hito para la medicina panameña, esta no es la primera telecirugía realizada en el país.

En octubre de 2025, la institución informó sobre una intervención robótica efectuada en la Ciudad de la Salud, donde el cirujano estadounidense Vipul Patel operó mediante una consola ubicada a más de mil metros del quirófano.

La diferencia con el procedimiento actual es que, por primera vez, la telecirugía conectó hospitales ubicados en provincias distintas: la Ciudad de la Salud, en Panamá, y el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, en Chiriquí.

Tecnología para descentralizar la atención

La intervención forma parte del programa de cirugía robótica impulsado por la CSS tras la adquisición de tres equipos destinados a la Ciudad de la Salud, el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, en Chiriquí, y el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Herrera.

La institución sostiene que esta tecnología permitirá ampliar el acceso a procedimientos especializados y reducir la necesidad de trasladar pacientes del interior del país hacia la capital.

Los robots quirúrgicos están destinados a realizar procedimientos en áreas como urología, cirugía general, coloproctología y ginecología. Entre sus beneficios se mencionan una mayor precisión, mejor visualización del área intervenida, incisiones más pequeñas, menor sangrado y tiempos de recuperación más cortos.

El procedimiento permitió operar a un paciente en Chiriquí mediante un sistema robótico controlado desde Panamá. Foto/Cortesía

En la operación participaron, desde la Ciudad de la Salud, los urólogos Marcos Young y Edgar Figueroa. En Chiriquí estuvieron los especialistas Sergio Sanchiz y Miguel Marcucci, junto con Jean Carlos Gracia, quien supervisó el procedimiento.

La CSS informó que en los últimos dos meses se han realizado más de 100 procedimientos con sistemas robóticos entre la Ciudad de la Salud y el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández.

La institución prevé instalar un tercer robot quirúrgico en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Herrera, una vez concluya la capacitación del personal médico en Chiriquí.

La expansión de esta modalidad dependerá de mantener conexiones estables, garantizar el mantenimiento especializado de los equipos y contar con personal entrenado para responder ante cualquier eventualidad durante una cirugía a distancia.