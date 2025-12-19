CSS refuerza vigilancia tras alerta del Minsa por la variante K de la influenza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, luego de la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud (Minsa) por los casos de la influenza H3N2, también conocida como variante K, reforzó las medidas de vigilancia sanitaria en sus instalaciones a nivel nacional.

Las medidas se toman ante el aumento de casos de influenza, variante K, en la región. Además, ya se confirmó un primer caso en el vecino país de Costa Rica.

Medidas

Fortalecer el diagnóstico temprano y la identificación oportuna de signos de gravedad, con el fin de asegurar el acceso a intervenciones efectivas.

Mantener la vigilancia integrada de los síndromes respiratorios en todos los niveles de atención, incluyendo la toma y el procesamiento de muestras en casos graves o fallecidos, para caracterizar adecuadamente los virus circulantes y detectar posibles cambios en su comportamiento.

Garantizar el manejo adecuado de los casos graves, conforme a las directrices nacionales, incluyendo el acceso oportuno a antivirales para la influenza.

Promover la vacunación contra la influenza en los grupos priorizados, asegurar los refuerzos contra la Covid-19 en poblaciones de riesgo e implementar estrategias de prevención de enfermedad grave por Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

Mantener y reforzar las medidas de prevención y control de infecciones en los establecimientos de salud, así como la comunicación dirigida a la población para fomentar la atención oportuna, la adopción de medidas de autocuidado y la protección de las personas vulnerables.

Aurora Vernaza, coordinadora nacional de los servicios de urgencias de la CSS, recomendó a la población aplicarse la vacuna contra la influenza, especialmente a quienes presentan factores de riesgo, ya que son los más propensos a hospitalizaciones o a desarrollar infecciones respiratorias más severas.

Otra recomendación de Vernaza es el uso de mascarilla en quienes presentan síntomas gripales.

Además, sugirió a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión o afecciones cardíacas, evitar asistir a eventos con grandes concentraciones de público; y, en caso de asistir, hacer uso de mascarilla.

La CSS reiteró la importancia de vacunarse, aplicar medidas de autocuidado y acudir oportunamente a los servicios de salud ante la aparición de síntomas respiratorios.