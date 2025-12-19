Panamá, 19 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Salud Pública

    CSS refuerza vigilancia tras alerta del Minsa por la variante K de la influenza

    Henry Cárdenas P.
    CSS refuerza vigilancia tras alerta del Minsa por la variante K de la influenza
    La CSS reiteró que la vacunación es importante para protegerse contra la influenza. Cortesía

    La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, luego de la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud (Minsa) por los casos de la influenza H3N2, también conocida como variante K, reforzó las medidas de vigilancia sanitaria en sus instalaciones a nivel nacional.

    +info

    Variante K de la influenza A(H3N2): más transmisible, pero sin mayor gravedad

    Las medidas se toman ante el aumento de casos de influenza, variante K, en la región. Además, ya se confirmó un primer caso en el vecino país de Costa Rica.

    Medidas

    • Fortalecer el diagnóstico temprano y la identificación oportuna de signos de gravedad, con el fin de asegurar el acceso a intervenciones efectivas.

    • Mantener la vigilancia integrada de los síndromes respiratorios en todos los niveles de atención, incluyendo la toma y el procesamiento de muestras en casos graves o fallecidos, para caracterizar adecuadamente los virus circulantes y detectar posibles cambios en su comportamiento.

    • Garantizar el manejo adecuado de los casos graves, conforme a las directrices nacionales, incluyendo el acceso oportuno a antivirales para la influenza.

    • Promover la vacunación contra la influenza en los grupos priorizados, asegurar los refuerzos contra la Covid-19 en poblaciones de riesgo e implementar estrategias de prevención de enfermedad grave por Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

    • Mantener y reforzar las medidas de prevención y control de infecciones en los establecimientos de salud, así como la comunicación dirigida a la población para fomentar la atención oportuna, la adopción de medidas de autocuidado y la protección de las personas vulnerables.

    Aurora Vernaza, coordinadora nacional de los servicios de urgencias de la CSS, recomendó a la población aplicarse la vacuna contra la influenza, especialmente a quienes presentan factores de riesgo, ya que son los más propensos a hospitalizaciones o a desarrollar infecciones respiratorias más severas.

    Otra recomendación de Vernaza es el uso de mascarilla en quienes presentan síntomas gripales.

    Además, sugirió a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión o afecciones cardíacas, evitar asistir a eventos con grandes concentraciones de público; y, en caso de asistir, hacer uso de mascarilla.

    La CSS reiteró la importancia de vacunarse, aplicar medidas de autocuidado y acudir oportunamente a los servicios de salud ante la aparición de síntomas respiratorios.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Detienen a sujetos vinculados al Tren de Aragua y desactivan minas. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Jueza imputa cargos y ordena detención domiciliaria a empresario por presunto peculado en perjuicio de Conades. Leer más
    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • Venta de los puertos de CK Hutchison a BlackRock, incluyendo dos en Panamá, entraría en punto muerto, según WSJ. Leer más
    • Grupo Cibest acuerda vender Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán. Leer más