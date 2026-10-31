CSS reporta la tercera muerte por el terremoto; una mujer de 86 años

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Caja de Seguro Social (CSS) informó este viernes 30 de octubre sobre la muerte de una persona que resultó herida durante el terremoto del pasado 9 de octubre.

Esta sería la tercera persona fallecida a causa del sismo de magnitud 7.5 que sacudió al país y que afectó principalmente las provincias de Los Santos, Veraguas, Herrera y Coclé.

En un comunicado, la CSS indicó que la paciente de 86 años, quien resultó gravemente herida durante el terremoto, permanecía hospitalizada en la Ciudad de la Salud desde el pasado 14 de octubre. La entidad informó que la señora falleció a las 10:45 a. m.

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La CSS reportó que durante, su hospitalización, la paciente recibió atención médica especializada y seguimiento por parte de un equipo multidisciplinario, de acuerdo con su condición clínica.

El pasado 14 de octubre, la CSS reportó la primera muerte a causa del terremoto, una mujer que resultó gravemente herida y que fue trasladada a la Ciudad de la Salud.

Se conoció que la señora, proveniente del distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, sufrió lesiones en el abdomen a causa de los derrumbes que se registraron por el sismo.

Por otro lado, el pasado 22 de octubre, el Ministerio de Salud informó que una mujer de 60 años falleció luego de permanecer hospitalizada en el Hospital Luis Chicho Fábrega, en Santiago de Veraguas. La señora resultó herida durante la evacuación por el terremoto.