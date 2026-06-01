CSS retrocede y deja sin efecto medida sobre el uso de celulares entre funcionarios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entidad anuló una directriz emitida por la Dirección Nacional de Contabilidad sobre el uso de los celulares y exhortó a los funcionarios a utilizar los dispositivos móviles con responsabilidad durante la jornada laboral.

La Caja de Seguro Social (CSS) dejó sin efecto el memorando que regulaba el uso de dispositivos móviles por parte del personal de la Dirección Nacional de Contabilidad, una medida emitida el pasado 29 de mayo de 2026.

En un comunicado, la institución informó que el Memorando No. DNC-M-162-2026, dirigido específicamente a los funcionarios de esa dependencia, quedó sin vigencia.

El documento, firmado por Igly Quijano, directora nacional de Contabilidad de la CSS, establecía que el personal de atención al asegurado debía entregar sus teléfonos celulares a su jefe inmediato al inicio de la jornada laboral. Los dispositivos serían custodiados en las oficinas de la dirección y devueltos al finalizar el turno.

La directriz citaba el artículo 23 del nuevo reglamento interno de la institución, que prohíbe a los servidores públicos utilizar teléfonos celulares o cualquier otro medio de comunicación personal durante las horas laborables para asuntos particulares, especialmente en las áreas de atención al asegurado y al público en general.

El memorando circuló ampliamente en redes sociales durante los últimos días y generó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios respaldaron la medida al considerar que podría contribuir a mejorar la productividad y la atención al público, otros la calificaron como excesiva y cuestionaron la obligación de entregar los dispositivos móviles durante la jornada de trabajo.

El memorando interno enviado a los funcionarios de Contabilidad de la CSS.

Tras revocar la disposición, la CSS apeló a la autorregulación, la responsabilidad y el buen criterio de sus funcionarios en el uso de estos dispositivos. La entidad sostuvo que busca garantizar la continuidad de las labores técnicas y administrativas, así como una atención oportuna a los asegurados.

Además, señaló que es necesario mantener un equilibrio entre el cumplimiento de las responsabilidades laborales y la atención de comunicaciones esenciales o situaciones de fuerza mayor.

La institución reiteró su compromiso con la eficiencia, la transparencia y la calidad del servicio que presta a los asegurados y a la ciudad