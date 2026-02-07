CSS traslada especialidades médicas al nuevo Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero en Colón

Panamá, 07 de febrero del 2026

    Yaritza Mojica
    La Caja de Seguro Social (CSS) anunció el traslado de varias especialidades y subespecialidades médicas desde la Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco, ubicado en la provincia de Colón, hacia las nuevas instalaciones del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero.

    A partir de este lunes 9 de febrero, los pacientes que cuenten con citas programadas en estas áreas deberán acudir directamente al hospital.

    Entre las especialidades médicas trasladadas se encuentran geriatría, cardiología, neumología, endocrinología, neurología, reumatología, medicina interna y gastroenterología. Asimismo, el hospital asumirá la atención de diversas especialidades quirúrgicas, como neurocirugía, proctología, gastropediatría, cirugía general, cirugía plástica, cirugía vascular y urología.

    La CSS informó que la recepción de recetas médicas y las nuevas solicitudes de citas para estas especialidades se realizarán en la farmacia y en las ventanillas del Registro de Servicios de Salud (Reges) del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero.

    En cuanto a los exámenes, los estudios de laboratorio y de radiología continuarán efectuándose en la Policlínica Dr. Hugo Spadafora Franco, con excepción de las pruebas de urgencia, que serán atendidas en el hospital.

    La policlínica mantendrá sus servicios habituales de medicina general y las especialidades que no han sido trasladadas, en su horario regular de atención, de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

    Según la institución, estos cambios buscan optimizar la atención médica y ofrecer servicios de mayor calidad a los asegurados.

