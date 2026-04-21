¿Cuándo empieza la temporada lluviosa en Panamá 2026? Fechas estimadas por región

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La temporada lluviosa de 2026 comenzará más tarde de lo habitual en Panamá, con un retraso estimado de hasta tres semanas en varias regiones del país.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que la temporada lluviosa de 2026 registrará un retraso de entre dos y tres semanas en varias regiones del país, en comparación con el comportamiento habitual observado entre mediados de abril y comienzos de mayo.

La entidad explicó que el establecimiento de la estación lluviosa no se determina por precipitaciones aisladas, sino por criterios técnicos que permiten confirmar un cambio sostenido en las condiciones climáticas.

Entre esos parámetros figuran la acumulación de lluvias durante cinco días consecutivos y la continuidad de las precipitaciones, sin intervalos secos prolongados luego de los primeros eventos.

Ingreso gradual por regiones

De acuerdo con el cronograma divulgado por la Dirección de Climatología del Imhpa, la transición de la estación seca a la lluviosa ocurrirá de forma progresiva en el territorio nacional.

Entre el 26 de abril y el 10 de mayo, se espera el inicio en Chiriquí, el sur de la comarca Ngäbe Buglé y Veraguas centro.

Del 1 al 15 de mayo, las lluvias se establecerían en Veraguas sur.

Posteriormente, entre el 11 y el 20 de mayo, alcanzarán Panamá Este y Darién.

Para Panamá Metro y Panamá Norte, el periodo estimado es del 16 al 25 de mayo.

En Los Santos, se prevé entre el 21 y el 31 de mayo, mientras que en Herrera, Coclé y Panamá Oeste ocurriría entre el 26 de mayo y el 5 de junio.

Caribe mantiene patrón regular

El Imhpa precisó que las zonas de la vertiente del Caribe no presentan este periodo de transición, debido a que registran lluvias frecuentes durante gran parte del año.

Entre esas regiones mencionó Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas norte, Colón y Guna Yala.

Las autoridades recomendaron a la población seguir los reportes oficiales ante posibles variaciones en los patrones de viento y el aumento de humedad propio de esta época.

El Imhpa indicó que las actualizaciones estarán disponibles en sus plataformas institucionales y canales oficiales.