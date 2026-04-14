Cuando llueve, los ríos hablan: toneladas de basura salen a flote

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Toneladas de residuos siguen desembocando en la bahía. Marea Verde instalará una barrera flotante en el río Matías Hernández dentro de las próximas dos semanas.

Una de las primeras lluvias del año, ocurrida el sábado 11 de abril, dejó en evidencia un problema tan presente que, con el tiempo, hemos empezado a normalizar: la gran cantidad de basura que, de una u otra forma, termina en los ríos y quebradas de la ciudad capital.

La situación fue ampliamente difundida en redes sociales, donde se hicieron virales videos que mostraban grandes volúmenes de desechos que eran arrastrados por la corriente del río Matías Hernández.

Tristes imágenes. Toneladas de basura en la corriente del río Matías Hernández y desembocan en el mar en Costa del Este. #Contaminacion#Panama

No tires basura en la calle, ni ríos ni alcantarillas. pic.twitter.com/UvayJCA7Sx — Tráfico Panamá (@TraficoCPanama) April 12, 2026

La Prensa conversó con Laura González, directora ejecutiva de Marea Verde, organización que hace tres años, en una primera fase, instaló un sistema automático de recolección de residuos en el río Juan Díaz. Se trata de una rueda impulsada por energía solar e hidráulica, diseñada para capturar y retirar los desechos sólidos que flotan en el río, evitando que lleguen al mar.

La organización está enfocada en combatir la contaminación por desechos sólidos en ríos y costas del país. Como parte de ese objetivo, desarrolla el programa Siete Cuencas, una iniciativa que busca reducir la contaminación mediante intervenciones en los principales ríos que desembocan en la bahía de Panamá.

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Como parte de este proyecto, González informó que Marea Verde instalará una barrera flotante en el río Matías Hernández dentro de las próximas dos semanas. Una estructura similar fue instalada en el río Abajo en junio de 2025, y desde esa fecha se han recolectado cerca de 30 mil kilos de basura.

De igual forma, la barrera que fue colocada en el río Juan Díaz en 2022 recolecta aproximadamente 220 mil kilos de residuos al año. Marea Verde espera evitar que una cifra similar de desechos termine en el mar luego de hacer su recorrido a través del río Matías Hernández.

González destacó que la contaminación de las fuentes hídricas no tiene una única causa, que el problema va más allá de un tema cultural. Entre los múltiples factores que inciden mencionó la infraestructura, la capacidad de recolección de desechos y el ordenamiento territorial.

También recordó que la principal forma de combatir la contaminación y la gran cantidad de desechos que se generan en el país es reducir el consumo. “Lo más sostenible es lo que no compramos o no tenemos que desechar”, afirmó, aunque reconoció que el reciclaje y la correcta disposición de los residuos orgánicos siguen siendo fundamentales.

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La representante de la organización ambiental mencionó que las barreras flotantes y la rueda de recolección de desechos sólidos Wanda Díaz son dispositivos complementarios, es decir, que cumplen funciones distintas: mientras las barreras retienen los residuos, Wanda Díaz los retiene y también los remueve de la cuenca.